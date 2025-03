Germania-Italia, quando si gioca il ritorno di Nations League? Programma, orario, tv

Domenica 23 marzo, al “Signal Iduna Park” di Dortmund (ore 20.45 e diretta tv su Rai 1 HD), la Nazionale italiana di calcio scenderà in campo per affrontare la Germania nel ritorno dei quarti di finale della Nations League 2025. Dopo quattro mesi dalla fine della prima fase, otto compagini sono in gioco per raggiungere la Finals della rassegna continentale. Dopo la sfida di Milano, allo stadio San Siro di domani (ore 20.45 e diretta tv su Rai 1 HD), la qualificazione si definirà sul rettangolo verde tedesco.

Ci sono delle importanti conseguenze legate all’esito di questo incrocio. C’è in palio la sede delle Finals di Nations League, assegnate per l’appunto dall’UEFA alla vincente di questa sfida. In caso di successo degli azzurri, Torino sarà l’unica sede: le due semifinali e la finale per il 1° posto andranno in scena allo Juventus Stadium, mentre la finale per il 3°/4° posto si terrà allo Stadio Olimpico Grande Torino, la casa dei granata. La Germania, invece, ha candidato Monaco di Baviera e Stoccarda. Giova ricordare che nel Bel Paese si sono già disputate le Finals 2021, a Milano e a Torino, con vittoria della Francia sulla Spagna, mentre i nostri portacolori conclusero in terza posizione.

Ancor più importante è quello che il risultato della sfida tra italiani e tedeschi potrà determinare nell’ottica dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. Chi vincerà, infatti, sarà parte del Gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre chi perderà condividerà il destino con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova nel Gruppo I. Nel primo caso l’Italia giocherebbe sei partite tra inizio settembre e metà novembre 2025, mentre nel secondo le partite sarebbero invece due in più (otto totali) e si giocherebbero dagli inizi di giugno al 16-18 novembre 2025.

