Quando gioca l’Italia ai Mondiali di curling femminile 2025: orari, date, avversarie, tv, streaming

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali 2025 di curling femminile, che andranno in scena a Uijeongbu (Corea del Sud). La nostra Nazionale, reduce dal quarto posto agli Europei e lo scorso anno semifinalista nella rassegna iridata, ha tutte le carte in regola per essere assoluta protagonista in Asia, dove si giocherà da sabato 15 marzo a domenica 23 marzo. All’evento più importante della stagione agonistica parteciperanno tredici squadre, che si fronteggeranno in un round robin.

L’Italia punta ad accedere alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime semifinaliste. Stefania Constantini e compagne hanno i mezzi per mettersi in bella mostra, l’esordio è previsto per sabato 15 marzo alle ore 11.00 italiane contro la Danimarca, si proseguirà poi per tutta la settimana sperando di poter scendere sul ghiaccio durante il weekend conclusivo che assegnerà le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia ai Mondiali 2025 di curling femminile. Gli incontri delle azzurre saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel e potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport (esclusi quelli delle ore 01.00). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA AI MONDIALI CURLING FEMMINILE 2025

Sabato 15 marzo

11.00 Italia-Danimarca

Domenica 16 marzo

01.00 Italia-Giappone

11.00 USA-Italia

Lunedì 17 marzo

01.00 Scozia-Italia

11.00 Italia-Lituania

Martedì 18 marzo

01.00 Cina-Italia

11.00 Italia-Svizzera

Mercoledì 19 marzo

06.00 Turchia-Italia

11.00 Italia-Svezia

Giovedì 20 marzo

06.00 Norvegia-Italia

Venerdì 21 marzo

01.00 Italia-Corea del Sud

06.00 Canada-Italia

Sabato 22 marzo

02.00 Playoff

08.00 Semifinali

Domenica 23 marzo

02.00 Finale per il terzo posto

08.00 Finale per il primo posto

PROGRAMMA MONDIALI CURLING: COME VEDERLE LE PARTITE DELL’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: alcuni incontri selezionati sui canali di Eurosport (dettaglio ancora da definire).

Diretta streaming: The Curling Channel per tutte le partite; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN per alcuni incontri da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport (escluse quelle delle ore 01.00).