Curling, le convocate dell’Italia per i Mondiali: Constantini guida le azzurre, contrattempo per Lo Deserto

Sta per incominciare l’avventura dell’Italia ai Mondiali 2025 di curling femminile, che si disputeranno a Uijeongbu (Corea del Sud) dal 15 al 23 marzo. Le azzurre si presenteranno con grandi ambizioni alla rassegna iridata dopo il quarto posto della passata edizione e sono reduci dalla semifinale persa agli Europei in autunno.

La nostra Nazionale sarà chiamata ad affrontare dodici avversarie durante il round robin: Canada, Cina, Danimarca, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lituania, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti. Le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la lotta per le medaglie.

La squadra sarà guidata dalla skip Stefania Constantini, che sarà affiancata da Marta Lo Deserto, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (quattro saranno titolari, una farà la riserva). Non ci sono dunque sorprese nelle convocazioni diramate da Marco Mariani, confermando gli elementi di punta del movimento tricolore.

Il Direttore Tecnico ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “La squadra ha lavorato bene e arriviamo preparati a questo appuntamento in cui le avversarie saranno estremamente agguerrite per centrare la qualificazione alle prossime Olimpiadi. Ci siamo concentrati molto sulla tecnica nelle ultime settimane per alzare la performance dei tiri. Sappiamo che il livello sarà alto ma il nostro obiettivo è raggiungere i playoff per poi mettere sul ghiaccio tutto quello che abbiamo preparato”.

Il DT ha puntualizzato riguardo allo stato di forma di una componente del quintetto: “Marta Lo Deserto ha avuto un piccolo contrattempo fisico ma raggiungerà presto la squadra, pronta per aggregarsi al gruppo“.

CONVOCATE ITALIA MONDIALI CURLING 2025

Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli.