Dove vedere la Gand-Wevelgem 2025 in tv: orari, altimetria, streaming. Milan insegue il successo in una classica del Nord

Continua senza soste la stagione delle grandi classiche del Nord Europa. Si corre domenica la Gand-Wevelgem, storica corsa giunta all’ottantasettesima edizione. La gara prenderà il via da Ypres e si concluderà a Wevelgem dopo 250, 7 chilometri.

PERCORSO

Il percorso prevede un lungo tratto iniziale pianeggiante per poi complicarsi con le scalate in serie delle asperità di giornata. I corridori scalano Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg con quest’ultimo che sarà affrontato per la terza volta e rappresenterà l’ultima difficoltà di giornata a poco più di trenta chilometri dal traguardo.

Il disegno del tracciato concede ampie opportunità di espressione a diversi tipi di corridore. Possibile la selezione di un gruppo ristretto, l’assolo di giornata di colui che si dimostrerà il più forte o l’arrivo allo sprint se i velocisti saranno bravi a resistere alle diverse difficoltà proposte dalla gara.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GAND-WEVELGEM 2025

Orario di partenza: 10.40

Orario di arrivo stimato: 16.15

DOVE VEDERE LA GAND-WEVELGEM IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 13:40 alle 16:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:40 alle 17:00

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Il campo di partecipazione propone diversi nomi di primissimo piano del panorama internazionale. Il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek ha trionfato lo scorso anno davanti a Mathieu Van der Poel della Alpecin – Deceuninck e potrebbe essere stuzzicato dall’idea della doppietta. Tra le ruote veloci spicca il tandem belga formato da Jasper Philipsen della Alpecin – Deceuninck e Tim Merlier della Soudal Quick-Step oltre all’olandese Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike . L’Italia può contare su Jonathan Milan. L’alfiere della Lidl-Trek, reduce dal secondo posto della Brugge-De Panne, vuole giocarsi le sue carte in ottica vittoria. Da seguire con particolare interesse la prova di Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling Team