LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Leclerc sfida le McLaren per la pole

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alla FP3 e alle qualifiche del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo le due sessioni del venerdì, si comincia a fare sul serio al circuito di Albert Park, con tanti protagonisti motivati a conquistare la pole position e le prime posizioni in griglia.

I fari saranno chiaramente puntati sulla Ferrari di Charles Leclerc, apparso molto veloce in FP2, dove ha registrato il miglior tempo stampando 1:16.439. Anche se tra gli osservati speciali ci sarà ovviamente anche Lewis Hamilton, un po’ contratto nelle scorse ore ma pronto a sparigliare le carte alla sua prima qualifica con la rossa. Il team da battere, seguendo l’andamento del venerdì, sarà invece la McLaren, con Lando Norris ed Oscar Piastri pronti a dettare legge in un inizio di stagione in cui, stando alle voci del paddock, potrebbero recitare il ruolo di favoriti.

A questi si aggiunge anche il rebus Max Verstappen che, secondo alcuni, ha preferito giocare di strategia fino a questo momento, oltre che la McLaren di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, con il britannico che è stato in grado di regalare delle fiammate tutt’altro che banali nel corso delle due prove.

Il sabato del Gran Premio d’Australia scatterà alle ore 02.30 con la FP3, mentre la qualifiche prenderanno il via alle ore 05.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della giornata: curva dopo curva, giro dopo giro, per non perdere davvero nulla dello spettacolo della F1. BUON DIVERTIMENTO!