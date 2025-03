F1, Lewis Hamilton: “La macchina è diversa, sto adattando il mio stile e mi piace guidarla”

Servirà un po’ di pazienza. Lewis Hamilton è ancora di fase di apprendimento con la Ferrari nel primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Melbourne (Australia), il britannico ha sfruttato i due turni di libere per comprendere meglio il funzionamento della monoposto e soprattutto comprendere la via per portarla al limite.

Va quindi letto in maniera positiva il rendimento di Lewis dalla FP1 alla FP2 in cui un miglioramento chiaro lo si è notato. Certo, non si è ancora a livello di un 100% come feeling, ma c’è ottimismo: “Innanzitutto sono estremamente emozionato, è stato fantastico poter girare finalmente con una Ferrari in pista“, ha dichiarato ai microfoni del canale ufficiale della F1.

“La macchina onestamente era totalmente diversa rispetto a quelle che avevo provato prima su questa pista per cui ci è voluto un po’ di tempo per adattarmi durante la FP1. Nella FP2 è andata un po’ meglio, però sto ancora imparando. Sto costruendo lentamente il nostro passo per poi poter andare più veloce“, ha spiegato il “Re Nero”.

A domanda su cosa consista la diversità, Lewis ha dichiarato: “È diversa in generale, non è che sia brutta, però è differente rispetto alle monoposto che ho guidato precedentemente. Devo adattare il mio stile di guida, pezzo dopo pezzo, però mi piace molto guidarla“.