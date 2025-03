LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato, WTA Miami in DIRETTA: azzurre ancora vive ed a caccia dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Errani/Paolini e Bucsa/Kato, match valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami (USA). Le azzurre si giocano un posto ai quarti dopo aver cancellato 4 match point all’esordio.

Le azzurre tornano in campo dopo essersi salvate per un soffio nel turno precedente. All’esordio in Florida infattti hanno dovuto salvare la bellezza di quattro palle match e sono venute a capo solo per 12-10 al super tie-break della coppia ucraino indonesiana Kichenok/Sutjiadi. Quest’oggi si va a caccia dei quarti ma le rivali sono sulla carta più forti.

Trattasi dell’iberica Cristina Bucsa, numero 91 del mondo in singolare e della specialista giapponese Kato, che le azzurre già sconfissero in BJK Cup. Si gioca per giungere in quarti e sfidare la coppia vincente della sfida tra Babos/Stefani e Zheng/Mertens. Ricordiamo che Paolini giocherà gli ottavi di singolare contro Naomi Osaka.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Errani/Paolini e Bucsa/Kato, valida per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami 2025. Si parte come 4° match dalle 16, prima tre partite di doppio.