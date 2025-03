WTA Miami 2025, c’è Osaka per Paolini agli ottavi. Avanti anche Sabalenka e Gauff

Si sono delineati i primi ottavi di finale del WTA 1000 di Miami e tra le migliori sedici del torneo americano c’è anche Jasmine Paolini, che ha sfruttato anche il ritiro nel primo set della tunisina Ons Jabeur durante il primo della loro sfida. La tennista toscana era avanti per 4-3 dopo una mezz’ora di gioco, con l’ex numero due del mondo costretta a dare forfait per un infortunio alla gamba sinistra, già vistosamente fasciata nella zona del polpaccio.

Adesso agli ottavi Paolini affronterà una ritrovata Naomi Osaka. Sarà sicuramente un match intenso e davvero ostico per la numero sette del ranking mondiale contro la giapponese, che è reduce dall’intensa sfida contro l’americana Hailey Baptiste, battuta in tre set con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 dopo oltre tre ore di gioco.

Un solo set giocato da Aryna Sabalenka per poi accedere anche lei agli ottavi di finale. La numero uno del mondo non ha praticamente faticato contro la rumena Elena Gabriela Ruse, che ha alzato bandiera bianca dopo aver perso per 6-1 il primo set. Ora la bielorussa se la vedrà con la campionessa in carica Danielle Collins, che ha superato in tre set la svizzera Rebeka Masarova per 6-4 3-6 6-3 in poco meno di due ore e mezza di gioco.

Continua il cammino anche di Coco Gauff, che ha battuto la greca Maria Sakkari per 6-3 6-4. Agli ottavi la numero tre del mondo affronterà la polacca Magda Linette, che ha sconfitto la ceca Linda Fruhvirtova per 7-5 6-4. Una giornata decisamente positiva per il tennis americano, visto che è arrivata anche la bella vittoria di Ashlyn Krueger sulla canadese Leylah Fernandez per 6-1 7-5, con la statunitense che adesso si troverà di fronte la cinese Qinwen Zheng, che ha spezzato il sogno del derby a stelle e strisce, battendo Taylor Townsend in due set con il punteggio di 6-1 7-6.

RISULTATI WTA MIAMI 2025 (23 MARZO)

Krueger (Usa) b. Fernandez (Can) 6-1 7-5

Paolini (Ita) b. Jabeur (Tun) 4-3 ret.

Osaka (Jpn) b. Baptiste (Usa) 7-6 3-6 6-4

Sabalenka (Blr) b. Ruse (Rou) 6-1 ret.

Gauff (Usa) b. Sakkari (Gre) 6-3 6-4

Linette (Pol) b. Fruhvirtova (Cze) 7-5 6-4

Collins (Usa) b. Masarova (Sui) 6-4 3-6 6-3

Zheng (Chn) b. Townsend (Usa) 6-1 7-6