Classic Brugge-De Panne 2025: Jonathan Milan sfida Tim Merlier e Jasper Philipsen

È tempo di andare al Nord. Dopo le prime classiche in Italia ci si sposta in Belgio, si infiamma la primavera del ciclismo. Il calendario World Tour presenta domani un appuntamento ormai tradizionale: la Classic Brugge-De Panne, giunta alla 49ma edizione (prima era strutturata su tre giorni, adesso è una tappa singola).

Tanta, tantissima pianura lungo i 195,6 chilometri: le uniche insidie per evitare una volata praticamente certa, come si è visto nelle ultime quattro annate, è solamente il maltempo, con il vento che potrebbe frazionare il gruppo.

Fior fior di velocisti al via: in casa Italia il più atteso è sicuramente Jonathan Milan. La stella della Lidl-Trek va a caccia del risultato di prestigio, visto che andrà a sfidare degli avversari di lusso. Vincere qui potrebbe significare un ulteriore salto di qualità per il friulano.

Sfida lanciata ai padroni di casa del Belgio. Tim Merlier (Soudal – QuickStep), il velocista probabilmente più forte al mondo al momento, si è imposto su queste strade nel 2022, mentre Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) è il campione uscente da due anni consecutivi. Occhio anche al neerlandese Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) e all’australiano Sam Welsford (Red Bull – BORA – hansgrohe).