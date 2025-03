LIVE Bronzetti-Bouzas Maneiro, WTA Miami 2025 in DIRETTA: azzurra per proseguire nel percorso di crescita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di 1° turno del WTA 1000 di Miami tra Lucia Bronzetti e Jessica Bouzas-Maneiro (SPA).

La numero 58 del mondo precede di appena 4 posizioni l’azzurra, che non ha un esordio facile in Florida. Ci si gioca un posto in secondo turno contro la testa di serie n.28 Maria Sakkari (GRE) che parte già alla seconda partita. Bronzetti ha l’obiettivo di rientrare nelle 50, c’era quasi riuscita dopo la finale di Cluj, persa contro Potapova in 3 set.

C’è un precedente tra le due giocatrici, lottatissimo: fu vinto per 7-6 al parziale decisivo dalla spagnola in quel di Cincinnati. Si giocava sulla stessa superficie ma in condizioni diverse dal caldo umido della Florida. In caso di vittoria Bronzetti salirebbe LIVE al numero 56 del mondo, lei che l’anno scorso non disputò il secondo torneo del sunshine double.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di 1° turno del WTA 1000 di Miami tra Lucia Bronzetti e Jessica Bousaz-Maneiro (SPA). Si parte dopo Pavlyuchenkova-Linette alle ore 16:00, vi aspettiamo!