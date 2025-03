Lucia Bronzetti di alto livello: si sbarazza della quotata Frech e avanza ai sedicesimi a Indian Wells!

Gioca una partita di alto livello Lucia Bronzetti che nell’incontro valevole per il secondo turno del WTA di Indian Wells batte 6-3 7-5 la polacca Magdalena Frech in due ore e avanza così ai sedicesimi del secondo 1000 della stagione. La giocatrice italiana affronterà ora la vincente del match tra la numero uno Sabalenka e l’americana McCartney Kessler. La vittoria contro una giocatrice polacca riporta alla memoria l’importante vittoria ottenuta contro Magda Linette nella semifinale di Billie Jean King Cup, successo da cui Bronzetti ha saputo trarre nuove importanti motivazioni per il suo percorso individuale.

Nel gioco inaugurale Bronzetti parte bene, si porta sul 30-0, commette qualche errore di troppo e cede il servizio all’avversaria sulla seconda palla break ed è poi brava a replicare rapidamente con l’immediato contro break a 15. In un inizio partita nel quale le due contendenti riscontrano diverse difficoltà a tenere la battuta l’italiana è la prima a difendere il servizio dopo aver annullato palla break anche nel terzo game e sullo slancio toglie nuovamente la battuta all’avversaria portandosi sul 3-1 al termine di un gioco nel quale fa valere la sua maggiore profondità di palla. Il vantaggio dura però poco perché la giocatrice alla risposta continua a prevalere e la polacca ottiene il break nel quinto gioco. La svolta arriva all’ottavo game quando la numero sessantadue del ranking ottiene il break al termine di un lungo gioco nel quale l’avversaria le annulla altre quattro opportunità di andare a servire per il primo set. Il copione di un confronto nel quale il servizio non è l’arma determinante si ripete nel game successivo quando Bronzetti rimonta da 0-40, si dimostra più concreta nei momenti chiave e chiude i conti capitalizzando il secondo set point.

Si capovolge radicalmente il copione ad inizio seconda partita con le due giocatrici che elevano la qualità del proprio gioco e sono molto più incisive nei turni di battuta. Bronzetti fronteggia per prima la palla break nel quarto gioco, la annulla ed inanella un parziale di nove punti a uno grazie al quale ottiene il break per il provvisorio 3-2. La giocatrice polacca ottiene l’immediato contro break che rimette il duello sul binario dei turni di servizio, non sfrutta la palla per conquistare la battuta dell’avversaria nell’ottavo gioco e nel nono subisce la pressione della rivale perdendo il servizio a zero. Nel momento della verità l’italiana rimonta da 15-30 si procura un match point che non sfrutta, e si fa raggiungere sul 5-5; Bronzetti non si perde però d’animo e nel gioco successivo inanella tre punti di fila dal 40-30 e strappa nuovamente la battuta alla rivale e può servire per il match per la seconda volta. In questa circostanza l’italiana mantiene alta la concentrazione anche quando Frech rimonta da 30-0, aumenta la pressione da fondo, si procura la palla della vittoria e chiude i conti con il diritto vincente.

Le statistiche evidenziano la superiorità della Bronzetti che vince più punti sulla prima e sulla seconda palla di servizio, salva otto palle break sulle dodici concesse, ne converte sei delle dieci a propria disposizione e domina il computo dei punti totali: 79 a 68.