LIVE Berrettini-O’Connell, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: nuovo confronto dopo pochi giorni

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno, ma d’esordio per Matteo Berrettini contro Christopher O’Connell nel Masters 1000 di Indian Wells 2025.

Partita complicata per entrare nel prestigioso torneo californiano per Berrettini, che viene dall’ottima coppia di quarti di finale negli ATP 500 di Doha e Dubai, che gli hanno dato la testa di serie qui e quindi la possibilità di esordire direttamente dalla seconda partita. Di fronte c’è un rivale che il romano ha battuto proprio a Dubai nella partita di ottavi di finale, nello spot che inizialmente era presidiato dal malconcio Dimitrov.

C’è anche un altro precedente tra i due, vinto dal romano l’anno scorso a Shanghai in due tie-break, da rimarcare come su 4 set 3 siano finiti al tie-break tra i due rivali odierni. Per Berrettini è molto importante mantenere la posizione in top 33 (escludendo Sinner dalla classifica) in ottica essere testa di serie anche nel Masters 1000 di Miami, dove l’azzurro proverà a contrastare la cambiale di 85 punti che difenderà le prossima settimana: nel 2024 fece finale al Challenger di Phoenix.

si parte come terza partita dalle ore 20:00 dopo Paul-Boyer e Jovic-Grabher.