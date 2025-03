A Indian Wells Kyrgios esce tra le lacrime, avanti Fonseca e Mensik

Completati tutti i primi turni del Masters 1000 di Indian Wells. Anzi no: ci sono due incontri (che salgono a cinque comprendendo il WTA 1000) che devono ancora finire, sorpresi come sono stati dalla pioggia caduta in terra californiana. Navone-Tien e (per la già elevata gioia di Alcaraz, che aspetta uno dei due) Halys-Carreno Busta dovranno infatti proseguire quando già i secondi turni sono in pieno svolgimento.

Per quel che c’è di concluso, bilancio di 2-3 per l’Italia tennistica. Nessuna sconfitta sorprende realmente, ma Lorenzo Sonego certamente avrebbe avuto le carte in regola per battere un David Goffin ormai di brillantezza minore rispetto agli anni migliori, mentre per Giulio Zeppieri decisivo l’andamento del primo set contro l’aussie Adam Walton. Luciano Darderi, invece, si è trovato davanti Hugo Gaston, e il francese è uno dei peggiori qualificati che si potevano pescare.

D’altro canto, però, sono le vittorie che lasciano sorrisi. Una è quella di Matteo Arnaldi, bravo e non poco a superare rischi vari con l’USA Aleksandar Kovacevic (ora c’è Rublev, e conta il sapor di Roland Garros), ma l’altro Matteo è quello che si prende (giustamente) le copertine, perché per Gigante, a una prima di così grande spessore su questo scenario, battere Sebastian Baez e regalarsi Taylor Fritz al secondo turno è non tanto, ma tantissimo.

Il match-evento della notte era quello con in campo Nick Kyrgios contro Botic van de Zandschulp. Lotta, però, c’è stata soltanto per un set, quello vinto dall’olandese per 9-7 al tie-break. Nel secondo, l’australiano è costretto ad arrendersi a problemi molto evidenti al polso destro, quello che lo aveva già messo nei guai in allenamento con relative scene che avevano fatto il giro del mondo tennistico. Come hanno già fatto il giro del mondo le sue lacrime mentre veniva soccorso dal fisioterapista del torneo, poco prima di ritirarsi e lasciar strada a van de Zandschulp, che sarà così il primo avversario di Novak Djokovic.

Per il resto, non troppe le sorprese e avanzano gli esponenti della nuova generazione, Joao Fonseca e Jakub Mensik. Per il brasiliano lotta più complessa del previsto con il britannico Jacob Fearnley, ma ora un secondo turno con Jack Draper dovrebbe essere non privo di spettacolo. Per quel che riguarda il ceco, invece, molto importante battere l’argentino Tomas Martin Etcheverry, uno che anche sul veloce non lascia troppo di intentato. Forse il risultato meno atteso è il ritorno improvviso in auge di Jenson Brooksby, con l’americano che batte in rimonta il francese Benjamin Bonzi. Il tutto mentre, da domani, entrano in gioco i big propriamente detti, le prime 32 teste di serie.

RISULTATI PRIMI TURNI MASTERS 1000 INDIAN WELLS

Diallo (CAN) [LL]-Zhang (CHN) 2-6 6-2 7-6(7) (prosecuzione)

Arnaldi (ITA)-Kovacevic (USA) 6-3 5-7 6-4

Hijikata (AUS)-Shevchenko (KAZ) 6-1 6-3

Mensik (CZE)-Etcheverry (ARG) 6-4 7-6(6)

Navone (ARG)-Tien (USA) 7-5 2-3 sospesa

Fonseca (BRA) [WC]-Fearnley (GBR) 6-2 1-6 6-3

Brooskby (USA) [PR]-Bonzi (FRA) 1-6 7-5 7-5

Lajovic (SRB)-Tu (AUS) [Q] 6-2 6-0

Gigante (ITA) [Q]-Baez (ARG) 3-6 6-1 6-4

van de Zandschulp (NED) [LL]-Kyrgios (AUS) [PR] 7-6(7) 3-0 rit.

McDonald (USA) [WC]-Davidovich Fokina (ESP) 2-6 6-3 6-2

Gaston (FRA) [Q]-Darderi (ITA) 6-3 6-3

Goffin (BEL)-Sonego (ITA) 6-4 7-5

Borges (POR)-Rinderknech (FRA) 6-1 5-7 6-2

Monfils (FRA)-Struff (GER) 6-4 6-4

Walton (AUS) [Q]-Zeppieri (ITA) [Q] 7-5 6-1

Halys (FRA)-Carreno Busta (ESP) [Q] 6-3 4-1 sospesa