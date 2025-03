Ambesi: “Alcaraz ha un malessere? Kyrgios crea un mondo di ignoranti. Berrettini può battere Tsitsipas”

Massimiliano Ambesi si è soffermato sul Masters 1000 di Indian Wells e ha criticato un comportamento tenuto da Carlos Alcaraz nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Ci sono tanti incroci interessanti nel tabellone e individuare un favorito mi sembra difficile, al netto dei risultati di Alcaraz in questo torneo. Questa polemica sulla superficie portata avanti da Alcaraz che senso ha? Deve mettere le mani avanti? Mi sfugge la logica, non la capisco. C’è un malessere perché dopo aver vinto lo scorso anno in maniera convincente non c’è bisogno di dire queste cose, non capisco questo tipo di comunicazione. Non credo che uno che ha vinto Wimbledon, Roland Garros e US Open possa farsi problemi per la superficie: se dovesse essere così allora c’è un malessere. Ci dovrebbe essere il quarto di finale tra Alcaraz e Djokovic, ma la strada è lunga per entrambi“.

Ci sono punti interrogativi sull’effettiva presenza di Nick Kyrgios in questo torneo e il telecronista di Eurosport ha commentato i sempre discutibili atteggiamenti del tennista australiano: “Vedremo se Kyrgios avrà il coraggio di fare questo giochino a Roma. Ma viene solo o accompagnato nel caso? È diseducativo quello che fa. C’è bisogno di una grande scolarizzazione che parte dall’alfabetizzazione, ma una figura di questo tipo crea un mondo di ignoranti. Nessuno ha avuto le p**** di chiudergli la bocca, cosa porta al mondo del tennis con queste allusioni? È fastidioso oltre che inutile per il tennis e mi vergogno che ci sia qualcuno che gli dà spazio come opinionista“.

Un passaggio anche sugli italiani impegnati sul cemento statunitense: “Per Berrettini non sarebbe male rigiocare con Tsitsipas, la partita di Dubai è stata aperta e non sono convinto che ci riperda. Per Djokovic non sarebbe scontata una partita se dovesse giocare con van de Zandschulp. Non vedo tabelloni agevoli al di fuori del primo turno: penso che Berrettini possa battere Tsitsipas, per Musetti è un punto interrogativo, per gli altri non ci sono partite semplici: ci sono tanti match contro pronostico nel secondo turno e dovresti ribaltarli“.