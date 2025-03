LIVE Arnaldi-Rublev, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna lo scalpo per svoltare la stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells che vede di fronte l’azzurro Matteo Arnaldi e il russo Andrey Rublev. Scoglio proibitivo per il ligure dopo aver sconfitto Kovacevic all’esordio.

Partiamo con il ricordare che il ligure è venuto fuori da una battaglia psicologica di 150′ contro l’americano al primo turno, in un match che sembrava totalmente in controllo ma che si è rivelato una specie di ‘psicodramma’. Superato il primo test, ecco che per l’azzurro c’è la possibilità di giocare ‘una di quelle partite’, ovvero un match che lo vede sfavorito e in cui può far pesare tutto il suo peso.

Per il russo è l’esordio, e sicuramente non ha pescato il miglior giocatore che potesse pescare. Dopo aver trionfato nel 500 di Doha, Rublev ha poi ceduto al tie-break decisivo contro Quentin Halys, non proprio la prova del nove che avrebbe sognato. In ogni caso ha ritrovato stabilità mentale, e in questo torneo può fare molto bene.

In chiave ranking con una vittoria Arnaldi svolterebbe la stagione poiché si porterebbe a pari-merito con Nakashima in 33^ posizione e quindi dentro virtualmente alle teste di serie per Miami. Ricordiamo che nel prossimo Masters 1000 il ligure difenderà gli ottavi di finale (200 punti).

I precedenti fanno ben sperare: siamo 2-1 per Rublev ma l’italiano si è imposto nell’unico giocato a livello Slam in quel di Parigi 2024 (7-6, 6-2, 6-4). Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev, che prenderà il via come 2° dalle 20 dopo la super sfida tra Draper e Fonseca!