Daniil Medvedev alla deriva: crisi senza fine, netta sconfitta con Munar a Miami

Nuova controprestazione per il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7, eliminato dallo spagnolo Jaume Munar nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami: sul cemento outdoor della Florida l’iberico si impone con un netto 6-2 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco.

Nel primo set si capisce subito l’andazzo del match, con il russo che già nel secondo game deve risalire dal 15-40. L’equilibrio dura fino al 2-2, poi lo spagnolo domina il resto della frazione, con un parziale di 16 punti a 5 che gli frutta due break, a quindici ed a trenta, rispettivamente nel sesto e nell’ottavo gioco, e che porta alla conclusione della partita sul 6-2 in 35 minuti.

Nella seconda frazione il momento della svolta arriva al quarto game, quando Medvedev si trova ancora una volta sotto 15-40 ed alla seconda occasione capitola, con lo spagnolo che scappa sul 3-1. Munar manca il colpo del knock out sia nel sesto gioco, quando dal 15-40 non sfrutta due occasioni per il 5-1, sia nell’ottavo game, quando non converte un match point sul 30-40. Nel nono gioco è Munar a rischiare grosso, con lo spagnolo che a sua volta deve risalire dal 15-40, ma questa volta l’iberico inanella quattro punti e chiude i conti sul 6-3 in 45 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio dell’iberico, che vince 63 punti contro i 43 del russo: Medvedev mette a segno appena 5 vincenti, ma concede ben 19 gratuiti, mentre il saldo dello spagnolo è positivo, con un bilancio di 11-9. Il russo manca le due palle break avute a disposizione e ne concede ben 11: a Munar basta sfruttarne 3 per vincere.