L’Italia risale da 0-3 e pareggia a Dortmund, ma è fuori dalla Nations League: sarà Norvegia verso i Mondiali

A Dortmund si assiste ad una partita dai due volti nel ritorno dei quarti di finale della Nations League di calcio tra Germania ed Italia: finisce 3-3, ma sono i tedeschi a qualificarsi per la Final Four in virtù del successo per 1-2 ottenuto all’andata a Milano. I teutonici chiudono la prima frazione sul 3-0 in una gara a senso unico, ma gli azzurri rientrano in campo rigenerati dopo l’intervallo e trovano il 3-3. Diversi i rimpianti dell’Italia, da un gol regalato ai padroni di casa, ad un rigore prima concesso dal direttore di gara e poi negato dopo la revisione al VAR.

Primo tempo da incubo per gli azzurri: alla mezz’ora arriva il penalty per la Germania per il fallo di Buongiorno, e Kimmich dal dischetto non perdona. Al 36′ clamorosa topica della difesa azzurra, che si ferma a protestare col direttore di gara e volta le spalle al gioco: Kimmich batte il corner e Musiala segna a porta spalancata. L’Italia sbanda ed al 45′ l’inzuccata di Kleindienst vale il 3-0: Donnarumma interviene quando il pallone ha già varcato la linea di porta.

Nella ripresa, senza ormai nulla da perdere, l’Italia entra con un altro piglio in campo e Kean accorcia al 49′ con una gran botta dal limite. Gli azzurri riprendono fiducia ed al 69′ arriva la doppietta di Kean, che sigla il gol del 2-3. Sliding doors al 74′: Marciniak concede la massima punizione all’Italia per un fallo di Schlotterbeck, ma viene richiamato al monitor dal VAR e ritorna sui suoi passi. Il rigore per l’Italia arriva in pieno recupero, per un fallo di mano di Mittelstadt sugli sviluppi di un corner: Raspadori sigla il 3-3, ma è troppo tardi per tentare l’assalto che sarebbe valso i supplementari.

La Germania si qualifica alla Final Four di Nations League, che ospiterà ad inizio giugno, mentre l’Italia, negli stessi giorni, inizierà il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali: gli azzurri finiscono nel girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Nella prima giornata del Gruppo I la Norvegia di Haaland è passata in Moldavia per 0-5, mentre Israele ha piegato l’Estonia per 2-1. Martedì 25 marzo si affronteranno tra loro le due squadre vittoriose e quelle sconfitte all’esordio, mentre l’Italia inizierà il proprio cammino in Norvegia, ad Oslo, il 6 giugno.