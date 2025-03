Calcio femminile, Lazio batte il Sassuolo nella Poule Salvezza di Serie A. Tris del Milan contro la Roma ai piani alti

Andati in archivio i primi due match dedicati alla quarta giornata della seconda fase della Serie A di calcio femminile. Nella Poule Salvezza, alle 12.30, lo stadio “Enzo Ricci” è stato teatro del confronto tra Sassuolo e Lazio.

Le neroverdi avevano un obiettivo: interrompere il filotto esterno delle biancocelesti, che hanno trovato i tre punti negli ultimi tre match giocati lontano dalle mura amiche di Formello. Sassuolo che in casa ha costruito un po’ le sue fortune in stagione, ma neanche questa tradizione favorevole ha posto un freno alla compagine allenata da Gianluca Grassadonia.

Due reti nella prima frazione di gioco realizzate al 40′ dalla francese Clarisse Le Bihan e al 45′ da Eleonora Goldoni, su assist della transalpina, sono state decisive. Graduatoria in cui la Lazio si conferma la migliore di questa Poule con 29 punti, mentre il Sassuolo è in terza a -7.

Per quanto concerne la Poule Scudetto, visto il turno di riposo della capolista Juventus, la Roma voleva approfittare della situazione e magari accorciare le distanze dalle bianconere. Tuttavia, le giallorosse erano attese da una difficile trasferta, ovvero al “Vismara” contro il Milan. Le rossonere erano intenzionate a centrare la prima vittoria di questo secondo “stint” dell’annata e il 3-1 ha fatto sorridere le padrone di casa.

Illusorio il gol giallorosso firmato dalla canadese Evelyne Viens dopo 4′. Il pari del Diavolo è diventato realtà al 28′ con la svedese Evelyn Ijeh. Nella ripresa la compagine meneghina ha cambiato passo e le marcature dell’olandese Chante Dompig al 62′ e di Giorgia Arrigoni al 90+5′ hanno affossato le capitoline. In graduatoria, dunque, Juventus in vetta con 49 punti, 11 in più della Roma (terza), mentre il Milan è salito a quota 31 (quinto).