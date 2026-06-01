Dove vedere in tv Italia-Lussemburgo, amichevole calcio 2026: orario, programma, streaming

L’Italia si prepara a tornare in campo per il primo dei due appuntamenti amichevoli in programma nel mese di giugno. Gli azzurri affronteranno il Lussemburgo mercoledì 3 giugno 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 allo Stade de Luxembourg. Pochi giorni dopo, la Nazionale sarà impegnata in una seconda sfida internazionale contro la Grecia.

L’incontro segnerà anche il debutto di Silvio Baldini alla guida della Nazionale maggiore. L’allenatore toscano, già commissario tecnico dell’Under 21, è stato chiamato a ricoprire il ruolo ad interim dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso e avrà il compito di accompagnare la selezione azzurra in questa fase di transizione.

Per il doppio impegno di giugno, Baldini ha scelto di puntare con decisione sui giovani, varando una rosa dall’età media particolarmente bassa, attorno ai 20 anni. Una scelta che guarda al futuro e che offrirà spazio a numerosi talenti emergenti del panorama calcistico nazionale. A fare da punto di riferimento all’interno del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano della Nazionale, chiamato a mettere la propria esperienza al servizio di una squadra profondamente rinnovata.

Anche i precedenti storici sembrano pendere nettamente dalla parte dell’Italia. Nei nove confronti disputati finora contro il Lussemburgo, gli azzurri hanno collezionato otto vittorie e un solo pareggio, mantenendo dunque l’imbattibilità. L’unico risultato diverso dal successo risale al 4 giugno 2014, quando un’amichevole di preparazione ai Mondiali, disputata a Perugia, si concluse sull’1-1 grazie alle reti di Claudio Marchisio e Maxime Chanot. Un episodio isolato in una serie che, numeri alla mano, ha visto l’Italia esercitare una chiara supremazia nei confronti della formazione lussemburghese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Lussemburgo-Italia, amichevole di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su, Rai 1 HD; prevista la diretta streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

LUSSEMBURGO-ITALIA AMICHEVOLE CALCIO 2026

Mercoledì 3 giugno

Ore 20:45 Lussemburgo vs Italia allo Stade de Luxembourg – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA LUSSEMBURGO-ITALIA AMICHEVOLE CALCIO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay.

Differita testuale: OA Sport.