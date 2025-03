Luciano Spalletti: “Non siamo stati nel ritmo. Gol su calcio piazzato? Non entriamo nella psicosi”

L’Italia è stata sconfitta dalla Germania per 2-1 nell’andata dei quarti di finale della Nations League. Gli azzurri sono passati in vantaggio al nono minuto con una bella stoccata di Tonali di fronte al pubblico dello Stadio San Siro di Milano, ma nella ripresa hanno pagato a caro prezzo i chirurgici colpi di testa messi a segno da Kleindienst e Goretzka sempre su invito di Kimmich (il primo con un cross dalla trequarti, il secondo da calcio d’angolo).

Luciano Spalletti ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita e delle situazioni mentre loro sono stati molto costanti e poi hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per quello che è stato lo sviluppo della partita. Una palla da metà a campo e hanno trovato l’uomo libero dentro e poi si sa che loro sono molto alti, c’è un po’ di differenza di statura, ho messo Bellanova per alzare i centimetri. Sono bravi a fare questo, gli si dice bravi e si cerca di migliorare”.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito, soffermandosi sulla modalità dei gol presi dagli azzurri (i calci piazzati stanno diventando un serio proprio per la nostra Nazionale): “Tutti lo sanno dei calci piazzati, ora però bisogna andare oltre altrimenti entra la psicosi. Andremo in Germania a giocare la partita, sono convintissimo e poi valuteremo se ho visto bene oppure no. Su Calafiori (uscito nel recupero per infortunio, n.d.r.) non so nulla“.