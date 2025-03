Calcio femminile; la Fiorentina batte di misura l’Inter e si rilancia in Serie A. La Samp sfiora il blitz

Due indizi fanno una prova: la Fiorentina è ufficialmente uscita dalla crisi. Dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro la capolista Juventus, la viola ha superato anche la corazzata Inter in occasione della quarta giornata valida per la Poule Scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, imponendosi di misura.

Davvero un ottimo segnale per le ragazze di Mister De La Fuente, capaci di portare a casa un risultato positivo grazie ad una vera e propria zampata di Bonfantini che, al 48′, mette in rete di tap-in la sfera a seguito di una conclusione a botta sicura di Bredgard. Niente da fare per le nerazzurre, che non riescono a trovare l’ultimo passaggio per acciuffare il pari, rimanendo così a un solo punto di distanza dalla Roma. Salgono invece le quotazioni delle toscane, completamente rilanciate in classifica e a soli tre punti dalla Champions. Sarà un finale di stagione incandescente.

Nella Poule Salvezza sfiora un’impresa clamorosa il fanalino di coda Sampdoria, fermata in casa del Como per 2-2 in pieno recupero. Le liguri, alla ricerca disperata di punti, sono passate in vantaggio al 13’ con Giada Bubassi, per poi subire il pareggio delle comasche al 36’, per merito di Nadine Nischler.

Le doriane tuttavia cominciano la ripresa con il piglio giusto, tornando nuovamente avanti al 56’ con Cecilia Re e rimanendoci fino al terzo minuto di extra time, quando Sabrina Bolden trova il goal che ripristina gli equilibri, spegnendo il sogno alle rivali che restano così dietro il Napoli con 10 punti. Di seguito le due classifiche aggiornate.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: CLASSIFICA POULE SCUDETTO

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. Juventus 49 21 15 4 2 57 23 +34 2. Inter 39 21 11 6 4 38 20 +18 3. Roma 38 21 11 5 5 42 28 +14 4. Fiorentina 35 21 10 5 6 27 24 +3 5. Milan 31 22 8 7 7 33 34 -1

SERIE A CALCIO FEMMINILE: CLASSIFICA POULE SALVEZZA