Lettonia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming

L’Italia della pallamano torna in scena dopo i Mondiali 2025. Il gruppo allenato ora da Bob Hanning è chiamato a rimettere la testa sul percorso delle qualificazioni agli Europei 2026, all’interno del quale – per ora – ha raccolto una vittoria e una sconfitta per un totale di 2 punti, nel Gruppo 4 di cui fanno parte anche Spagna e Serbia.

L’avversaria in questione sarà la Lettonia: i baltici sono fanalino di coda della pool, ma non per questo andranno sottovalutati, anzi. Per Parisini e compagni potrebbe essere l’occasione giusta per prendere confidenza con le metodologie di uno staff tecnico nuovo in vista poi anche della gara di ritorno, che si terrà domenica a Oristano.

Lettonia-Italia, valida per la 3a giornata del Gruppo 4 delle Qualificazioni agli Europei 2026 pallamano, si giocherà a Jelgava quest’oggi, giovedì 13 marzo, alle ore 18.40. La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente sul canale Youtube di Sky Sport. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta del match, per non perdervi neanche un’emozione, un gol e una parata della gara.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2026 OGGI

Giovedì 13 marzo

Ore 18.40 – Diretta streaming canale Youtube Sky Sport

DOVE VEDERE LETTONIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Youtube Sky Sport

Diretta Live Testuale: OA Sport