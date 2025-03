Jonathan Milan cade alla Tirreno-Adriatico: cos’è successo al velocista e come sta

Jonathan Milan è caduto durante la terza tappa della Tirreno-Adriatico: quando mancavano 24 km al traguardo di Colfiorito il velocista friulano è scivolato in una curva a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla fitta pioggia che ha accompagnato il gruppo durante l’intera giornata. L’alfiere della Lidl-Trek si trovava in una buona posizione nel plotone, che si stava avvicinando al Valico Colfiorito, una salita non impegnativa ma lunga diciotto chilometro che ha reso duro il finale della frazione odierna.

Il 24enne, che aveva vinto ieri in volata a Follonica e che occupava il secondo posto in classifica generale a 19” dal leader Filippo Ganna (dominatore della cronometro di lunedì), è rimasto a terra per un paio di minuti con indosso la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Lo sprinter si è rialzato zoppicando, ma dopo qualche attimo di incertezza è risalito in sella con un ritardo di sei minuti dai fuggitivi di giornata e di 4′ dal drappello dei migliori.

Nei chilometri successivi ha recuperato anche un po’ di terreno dalla coda del gruppo e ha pedalato con regolarità. L’auspicio è che non sia nulla di grave per Jonathan Milan e che abbia rimediato soltanto qualche escoriazione, naturale conseguenza di queste scivolate, e che non ci siano problemi di altra natura. Il ciclista è in avvicinamento alla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione in programma sabato 22 marzo e in cui potrebbe nutrire ambizioni importanti nel caso di un arrivo in volata nella località ligure. Jonathan Milan è giunto sul traguardo, in serata dovrebbero giungere degli aggiornamenti riguardo alla sua condizione.