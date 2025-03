Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Follonica-Colfiorito: orari, percorso, favoriti. Si muovono gli uomini di classifica?

Nuovo appuntamento per la Tirreno-Adriatico 2025. Oggi spazio alla terza tappa: da Follonica a Colfiorito, la frazione più lunga della Corsa dei due Mari con i suoi 239 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

La frazione più lunga, una giornata interminabile con 239 chilometri da percorrere. Tanti saliscendi, 3226 metri di dislivello ed attesa per il finale. Le prime due salite di giornata, Passo del Lume Spento (12.3 km al 4.2%) e La Foce (5.2 km al 4.6%), non fanno paura. Il Valico di Colfiorito è lungo oltre 18 chilometri, va a strappi (pendenza media del 3%), ma ci sono punti con pendenza oltre il 10%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TERZA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Mercoledì 11 marzo

Follonica – Colfiorito (239 km)

Orario di partenza: 9.45

Orario di arrivo: 16:00 circa

TERZA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (13.05-15.00), Rai 2 HD (15.00-15.50), Eurosport 2 HD (13.05-16.00).

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI TERZA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Potranno muoversi i big in chiave classifica generale, con Juan Ayuso che va a caccia della maglia di leader della classifica generale, ma occhio agli uomini da classiche. Su tutti Mathieu van der Poel, che parte probabilmente da favorito numero uno. Da non sottovalutare anche Filippo Ganna: l’azzurro della Ineos Grenadiers, al comando della graduatoria, proverà a testarsi in vista della Milano-Sanremo. Altri nomi da seguire quelli di Marc Hirschi e Tom Pidcock.