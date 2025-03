Jannik Sinner resta n.1 del ranking ATP Race con un solo torneo giocato! Zverev manca ancora il sorpasso

Un dato incredibile. Sono trascorse ormai sette settimane da quando Jannik Sinner non è in campo per disputare i tornei nel massimo circuito internazionale. L’accordo tra i suoi legali e la WADA ha portato lo scorso 15 febbraio a una sospensione di 3 mesi per l’arcinota vicenda “Clostebol”.

Un periodo nel quale si pensava che il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz avrebbero potuto insidiare il primato nella classifica mondiale (ranking ATP) dell’altoatesino. Alla prova dei fatti, non è stato così. Il teutonico e l’iberico, infatti, non hanno ottenuto quelle vittorie che ci si aspettava da loro.

Si è nella situazione in cui Alcaraz sicuramente non potrà scalzare Sinner dal trono prima del suo rientro negli Internazionali d’Italia e Zverev per avere una minima speranza dovrà vincere i due Masters1000 di Montecarlo e di Madrid e l’ATP500 di Monaco di Baviera. Una prospettiva complicata per quanto fatto vedere negli ultimi due mesi dal nativo di Amburgo.

A impressionare in questo senso è anche quello che ci dice la Race, ovvero la classifica di rendimento del 2025. Jannik, infatti, rimarrà in testa a questa graduatoria anche al termine del torneo di Miami, nonostante abbia preso parte a un solo evento. Chiaramente, il peso di un successo in uno Slam (Australian Open) fa la differenza, ma desta sensazione che soprattutto Zverev non sia riuscito a mettere la freccia. Sascha, infatti, ha ottenuto solo 310 punti sui 3250 disponibili…

Di seguito la Race aggiornata:

ATP RACE 2025

1 Jannik Sinner ITA 2000

2 Alexander Zverev GER 1665

3 Jack Draper GBR 1540

4 Carlos Alcaraz ESP 1410

5 Félix Auger-Aliassime CAN 1195

6 Ben Shelton USA 1110

7 Alex de Minaur AUS 1085

8 Novak Djoković SRB 1060