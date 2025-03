Jannik Sinner si allena a Montecarlo in un luogo particolare: il n.1 del mondo lavora in vista del ritorno

Il conto alla rovescia prosegue. Jannik Sinner è a lavoro in vista del suo ritorno in campo a Montecarlo, dopo la nota sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. Una sanzione, frutto dell’accordo tra i legali dell’altoatesino e la WADA, che l’ha costretto a non disputare una serie di tornei importanti, dovendo rinunciare anche a tanti punti in classifica.

Alla fine della fiera, però, solo il tedesco Alexander Zverev potrebbe essere in grado di insidiare il primato in classifica del pusterese, dal momento che lo spagnolo Carlos Alcaraz non può più ambire al trono prima del rientro di Jannik. Il 23enne nostrano, visto il termine della squalifica (4 maggio alle 23.59), si sta allenando per essere pronto. Il primo torneo che Sinner potrà affrontare saranno gli Internazionali d’Italia a Roma e di sicuro le motivazioni per far bene non mancheranno.

Come dichiarato nelle scorse settimane da Marco Panichi, preparatore atletico dell’azzurro, questa parte del lavoro si concentra sulla cura del fisico in palestra e in minima parte sul tennis in campo. Giova ricordare, infatti, che Jannik fino al 13 aprile non potrà allenarsi in strutture affiliate con Federazioni nazionali, internazionali e Slam e non disporrà di sparring-partner tesserati.

Una preparazione “fai da te”, in altre parole. A questo proposito, il n.1 del ranking è stato immortalato in una serie di foto presso il club di Beausoleil a Montecarlo, dove in questi giorni si tiene un torneo di Padel. Non è un caso che alcuni giocatori, come lo spagnolo Belar Vera, abbiano chiesto all’azzurro di fare una selfie.

Un luogo sulle colline sopra il Principato che Sinner aveva frequentato già in passato, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è al periodo immediatamente successivo alla rottura con Riccardo Piatti e ai primi allenamenti con Simone Vagnozzi. Una sorta di ritorno alle origini per tornare a fare la differenza in campo.