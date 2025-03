Jannik Sinner ha trovato lo sparring partner? Un campione Slam per gli allenamenti privati

Jannik Sinner potrà tornare ad allenarsi in maniera ufficiale soltanto a partire dal prossimo 13 aprile, dunque mancano ancora cinque settimane al momento in cui il numero 1 del mondo potrà presentarsi in un circolo tennistico riconosciuto e intensificare la propria preparazione in vista del rientro in campo, che avverrà agli Internazionali d’Italia in programma a partire dal 7 maggio sulla terra rossa di Roma. Il fuoriclasse altoatesino sta infatti scontando una squalifica di tre mesi che scadrà il prossimo 4 maggio.

Fino al 13 aprile l’azzurro potrà allenarsi soltanto in un contesto privato (ad esempio una villa con dei terreni di gioco) e non potrà avere come sparring partner dei giocatori tesserati per una Federazione. Per le prossime settimane il 23enne dovrà cercare un atleta ormai fuori dal circuito e nelle ultime ore diversi indizi portano verso l’austriaco Dominic Thiem, 31enne che si è ritirato al termine della passata annata agonistica.

Sarebbe un nome di lusso, capace di vincere gli US Open 2020 battendo Alexander Zverev in finale e perdere tre finali Slam (al Roland Garros nel 2018 e nel 2019 contro Rafael Nadal, agli Australian Open 2020 contro Novak Djokovic). Una serie di infortuni lo ha nei fatti costretto ad alzare bandiera bianca a un’età ancora giovane per lo sport ai massimi livelli, ma sarebbe chiaramente uno sparring partner con i fiocchi per il tre volte Campione Slam.

Le voci hanno iniziato a circolare dopo una foto pubblicata su Instagram che ritrae Jannik Sinner a cena con Dominic Thiem, il fratello Moritz e Stefan Herzog, manager dell’austriaco che ha fatto circolare lo scatto sui social. L’ex numero 3 del mondo, che ha dato l’addio al tennis agonistico a Vienna dopo il match perso contro Luciano Darderi lo scorso autunno, vive a Montecarlo proprio come Jannik Sinner e tra i due c’è sempre stato un rapporto di stima reciproca.