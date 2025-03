Puppo: “Se Sinner dovesse fare il Grande Slam…Alcaraz ha problemi di stress? Ci vorrebbero più Zeppieri…”

Dario Puppo ha analizzato i tabelloni di Indian Wells durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Gli altri possono dire che i sorteggi non contano e non si guardano, invece si guardano. Dando uno sguardo mi aspetto un bel torneo perché ci sono incroci interessanti, sono curioso di seguire la prima parte del torneo. Quello che è successo la scorsa stagione tra Sinner e Medvedev sembra capitare adesso tra Alcaraz e Djokovic. Mi sollecita un possibile incrocio tra Shapovalov e Alcaraz perché sono due giocatori brillanti, mi piacerebbe questa cosa”.

Il telecronista di Eurosport si è soffermato sulla polemica fatta da Carlos Alcaraz riguardo alla superfice: “Alcaraz ha la miglior percentuale di vittorie di Indian Wells tra i giocatori che hanno vinto almeno dieci partite, perché ne ha vinte 16 e perse 2: è il suo feudo. Dove è più interessato Alcaraz ci spende qualcosa di polemica e qui lo ha fatto sulla superficie, è una cosa che ogni tanto tira fuori. Penso che il nome del fornitore dei campi sia cambiato, ma non vuol dire che sia la stessa cosa di Miami visto che le condizioni logistiche sono diverse: sono le condizioni che lo favoriscono più che il campo. Ferrero ha detto che Alcaraz ha bisogno delle esibizioni perché così si rilassa. Vuol dire che ha problemi di stress? Lui è uno che ha bisogno di divertirsi, ma il tennis è un’altra cosa ed è chiaro che ci sarà lo stress: devi viverla divertendoti“.

L’esperto di tennis ha poi ampliato il discorso e si è soffermato sugli italiani: “Tra le prime quattro teste di serie Ruud è quello che potrebbe andare più in difficoltà nei primi turni. Secondo me la sorpresa nel tabellone sarà un americano, non è detto che sia Fritz: per loro questi tornei valgono quasi come uno Slam, mi aspetto la sorpresa perché ci sono condizioni che non conosciamo bene e loro potrebbero adattarsi. Berrettini torna testa di serie dopo due anni, al secondo turno potrebbe avere delle difficoltà nel primo set, ma poi mi auguro che possa vincere. Il giocatore italiano che mi interessa di più è un altro: più Zeppieri per tutti, mi piace tantissimo, e l’ipotetica partita con Shapovalov sarebbe bella. Lui è nella top-5 dei giocatori italiani che mi interessa vedere insieme a Berrettini, Musetti, Cobolli, Nardi o Sonego. Speriamo che per Musetti vengano dei buoni risultati, poi mi aspetto sfracelli a Montecarlo: non ha un cattivo tabellone. Se vedessi due italiani al terzo turno sarei contento“.

Si è anche chiacchierato della possibilità che Jannik Sinner realizzi il Grande Slam: “Il discorso del Grande Slam viene sottovalutato, ma se dovesse farlo poi la questione con quei tra là cambierebbe tutta (si riferisce al possibile confronto con Djokovic, Alcaraz e Federer, n.d.r.). Io ribadisco che vincere un tot numero di Slam è diventato un argomento da quando Sampras è arrivato a 14, ma adesso la questione non è rilevante di quanti Slam vinci: il Grande Slam è il grande obiettivo“.