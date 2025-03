Nick Kyrgios fa irruzione in un post su Matteo Berrettini per attaccare Sinner: l’ossessione dell’australiano

Tutto ormai ha i contorni dell’ossessione. Nick Kyrgios prosegue nella sua crociata sui social contro Jannik Sinner. La vicenda “Clostebol”, che si è conclusa con l’accordo tra i legali del pusterese e la WADA su una sospensione di tre mesi dal circuito internazionale, è sempre nei pensieri dell’australiano, anche probabilmente per accendere le luci sul suo agire.

L’ultima della serie di Kyrgios è stata la sua “irruzione” su un post su Instagram dedicato a Matteo Berrettini, eletto “Uomo più sexy nel tennis” al termine del contest lanciato NothingMajorShow sulla piattaforma social. Il romano ha vinto la concorrenza di Tommy Paul, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Taylor Fritz e dell’altro italiano Lorenzo Musetti.

La foto in posa dell’azzurro, mettendo in mostra il suo fisico atletico ben definito, è stata il pretesto per Nick di tornare alla carica e attaccare Sinner. Nei commenti del post, infatti, è spuntato quello dell’australiano, che con sarcasmo ha scritto: “E per di più senza clostebol!“.

POST SU INSTAGRAM ‘INCRIMINATO’

L’ennesima uscita fuori luogo di Kyrgios, che tra l’altro farà il suo ritorno in campo a Indian Wells, dopo l’eliminazione al primo turno degli Australian Open, condizionato da un problema fisico. L’aussie giocherà contro l’olandese Botic van de Zandschulp, anche se nell’ultimo allenamento ha lamentato un problema al polso.