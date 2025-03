Jack Draper travolge Rune e conquista d’autorità Indian Wells

Jack Draper è per la prima volta in carriera un campione di Masters 1000 in carriera. A Indian Wells, sotto gli occhi di Rod Laver giunto fino in California, il britannico classe 2001 batte per 6-2 6-2, in poco più di un’ora, il danese Holger Rune, apparso semplicemente un’ombra rispetto al suo solito al cospetto di un giocatore con il quale non si accoppia bene. Per il vincitore arriva la scalata al numero 7 del mondo, ed è una prima volta per lui tra i top 10 del ranking mondiale.

Primo game e primo break (a 30) per Draper, che spinge in modo aggressivo e porta Rune lontano dal campo, fatto che al danese crea più di un fastidio. Il londinese è molto carico, e nel terzo gioco continua a spingere, a muoversi bene e a conquistarsi, con un gran lungolinea di dritto, il 15-40. E, subito dopo, fa correre ovunque Rune per chiudere a rete e fare 3-0. L’ex top 5 danese non riesce in nessun modo a entrare in fiducia, e si ritrova a dover giocare sulla seconda la palla per evitare di finire sotto 5-0, portata a casa con tanta violenza sul dritto. Il resto del tempo serve a Draper per gestire la situazione con buona tranquillità, tant’è che in meno di mezz’ora arriva il 6-2. E, subito dopo la fine del set, Rune va negli spogliatoi per rischiararsi un po’ le idee.

Il britannico, però, non è esattamente del suo avviso: subito un altro 15-40, e sul 30-40 Rune lascia andare la palla sulla risposta mentre viene a rete. Gli va male, perché la palla valutata fuori atterra invece in campo, e così Draper parte bene anche nel secondo set. Il danese comincia a tentare di lottare nei turni di battuta del suo avversario, sul 2-1 trova un passante miracoloso per salire sul 30-30, ma non sfrutta la successiva seconda dall’altra parte della rete. Un breve e ragionevole calo da parte del classe 2001 c’è, ma non tale da concedere altre reali occasioni al 2003, che anzi deve fronteggiare un’altra pericolosa situazione di 30-40 sul 2-4. Stavolta è il colpo migliore di Draper, il rovescio, a non fare il suo dovere, ma arriva una seconda chance e Rune, confuso, non sa proprio cosa fare: 5-2 per il britannico. Il resto è questione di poco per il londinese, che conclude trionfalmente due settimane che ricorderà sempre.

Al di là dei numeri del match, tutti favorevoli a Draper per larga misura (clamoroso il 20/22 di punti vinti con la prima), ce ne sono alcuni che danno al britannico il senso del libro dei record. Parliamo, infatti, del terzo mancino a vincere un 1000 dal 2000 in avanti: gli altri due si chiamano Rafael Nadal (36 volte) e Cameron Norrie (una). Draper è inoltre il quinto britannico, dopo Henman, Rusedski, Murray e Norrie, a portare a casa un torneo di questa categoria, nonché, con i 70 minuti impiegati, il più veloce a portare a casa la finale da Federer nel 2004 contro Henman.