Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

Oggi domenica 16 marzo (alle ore 11.00) l’Italia disputerà il suo terzo incontro ai Mondiali 2025 di curling femminile. Dopo aver perso i primi due match contro Danimarca e Giappone, la nostra Nazionale tornerà sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) per fronteggiare gli USA. Stefania Constantini e compagne devono assolutamente reagire e incamerare il primo successo in questa rassegna iridata per evitare di allontanarsi troppo dalle posizioni che contano.

Il quartetto tricolore si giocherà un successo pesante in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta: ricordiamo che le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. La Campionessa Olimpica di doppio misto sarà affiancata da Angela Romei, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, match valido per i Mondiali 2025 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uijeongbu sono otto ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-USA OGGI

Domenica 16 marzo

Ore 11.00 Italia vs USA – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-USA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.