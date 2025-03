Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

Vincere, per sperare in un miracolo. Non può che essere questo l’atteggiamento della Nazionale italiana di curling femminile, pronta ad affrontare la Turchia oggi, mercoledì 19 marzo,alle ore 6:00 in occasione del quintultimo match valido per il Round Robin dei Campionati Mondiali 2025, in scena sul ghiaccio di Uijeongbu, in Corea del Sud.

Una situazione pressoché disperata quella di Stefania Constantini e compagne, attualmente molto lontane anni luce dalla zona playoff. Le azzurre infatti si trovano al terzultimo posto, con sole due vittorie e ben cinque sconfitte. Un ruolino peggiore soltanto alle due squadre materasso Lituania e appunto Turchia (zero vittorie, sette sconfitte). Inutile dire che un risultato positivo, vista la caratura delle avversarie, rappresenta davvero il minimo sindacale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, incontro valido per i Mondiali 2025 di curling femminile. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su The Curling Channel. Gli orari sono italiani (a Uijeongbu sono otto ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA OGGI

Mercoledì 19 marzo

Ore 6:00 Italia vs Turchia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.