Curling femminile, l’Italia crolla con la Cina ai Mondiali: la rincorsa ai playoff si complica

L’Italia prosegue il suo cammino tentennante ai Mondiali 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud). Nella notte le azzurre sono state sconfitte dalla Cina per 8-7, al termine di un incontro disputato sul filo dell’equilibrio e risolto dalle asiatiche al decimo end con un ultimo tiro che ha chiuso i conti e che ha reso vani i tentativi del Bel Paese di portare a casa il terzo successo dopo quelli ottenuti contro USA e Lituania.

La nostra Nazionale è così incappata nella quarta sconfitta su sei partite disputate: dopo quella dolorosa contro la Danimarca all’esordio (subendo tre mani rubate consecutive quando ormai l’affermazione sembrava dietro l’angolo) e quella schiacciante contro il Giappone, il quartetto tricolore era crollato anche contro la Scozia nella giornata di ieri e oggi si è fermato contro un avversario che sulla carta sembrava essere alla portata.

Stefania Constantini e compagne occupano il terzultimo posto in classifica a metà del round robin (sono in programma dodici sfide), la rincorsa verso la fase a eliminazione diretta si fa sempre più complicata: passano il turno le prime sei classificate (le prime due direttamente in semifinale, le altre due ai playoff per giocarsi gli ultimi due pass per la zona medaglie), urge un importante cambio di passo per sperare di raggiungere l’obiettivo della vigilia dopo il quarto posto dell’ultima edizione.

L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 11.00 per affrontare la Svizzera in un incrocio che potrebbe davvero rappresentare l’ultima spiaggia: servirà una magia contro la corazzata elvetica (al comando della classifica da imbattuta), che ha vinto quattro delle ultime cinque rassegne iridate, per rimettersi in gioco in vista del rush finale della fase a girone unico. Il round robin proseguirà domani contro l’abbordabile Turchia e con un match complicato contro la Svezia, poi mancheranno ancora gli incroci con Norvegia, Corea del Sud e Canada.

LA CRONACA DI ITALIA-CINA

La skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Angela Romei incominciano l’incontro con una mano nulla e poi marcano un punto nel secondo end, ma Wang Rui e compagne fanno subito la differenza: mettono a segno addirittura tre punti nella terza frazione e poi rubano la mano nella successiva, issandosi di forza sul 4-1.

Le azzurre reagiscono portando a punto un paio di stone prima dell’intervallo e il tabellone recita 4-3 in favore delle asiatiche, che al ritorno sul ghiaccio portano a casa il punto che vale il 5-3. Constantini e compagne costruiscono un buon castello di gioco e trovano i due punti che valgono il pareggio (5-5) al termine del settimo parziale.

Botta e risposta da due punti a testa tra ottavo e nono end, il punteggio è in perfetta parità (7-7) e così tutto si decide nell’ultima frazione, dove la Cina ha il vantaggio del martello. Si arriva all’ultimo tiro, Wang Rui è chirurgica e per questione di centimetri la stone cinese è davanti a quella italiana, aggiudicandosi così il successo.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Norvegia vs Lituania 8-7

Cina vs Italia 8-7

Canada vs USA 8-4

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Corea del Sud 5 vittorie (5 partite disputate)

1. Svizzera 5 vittorie (5 partite disputate)

3. Canada 4 vittorie (5 partite disputate)

4. Cina 3 vittorie (5 partite disputate)

4. Danimarca 3 vittorie (5 partite disputate)

4. Svezia 3 vittorie (5 partite disputate)

7. Norvegia 3 vittorie (6 partite disputate)

8. Giappone 2 vittorie (5 partite disputate)

8. Scozia 2 vittorie (5 partite disputate)

8. USA 2 vittorie (5 partite disputate)

11. Italia 2 vittorie (6 partite disputate)

12. Turchia 0 vittorie (5 partite disputate)

13. Lituania 0 vittorie (6 partite disputate)