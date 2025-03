Curling femminile: l’Italia lotta con la Svizzera, ma arriva la sconfitta ai Mondiali. Playoff compromessi

L’Italia ha lottato alla pari con la Svizzera per otto end ai Mondiali 2025 di curling femminile, poi nel finale si è dovuta inchinare al cospetto della corazzata elvetica capace di vincere quattro delle ultime cinque rassegne iridate. Le azzurre hanno cercato il colpo a effetto sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) contro uno degli avversari più quotati in circolazione, ma purtroppo sono incappate nella quinta battuta d’arresto su sette partite disputate in terra asiatica.

Dopo il ko maturato nella notte contro la Cina, il quartetto tricolore ha ceduto per 8-5 contro la formazione rossocrociata (al comando della graduatoria da imbattuta con sette affermazioni all’attivo) e così la situazione di classifica si è fatta ancora più complicata: Stefania Constantini e compagne occupano l’undicesima posizione con due successi all’attivo, ormai la rincorsa verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta si è complicata sensibilmente.

Le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le squadre tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff: la Norvegia è attualmente in sesta posizione con quattro successi, dunque le azzurre dovrebbero inventarsi un rush finale da urlo e sperare in qualche risultato favorevole delle avversarie, ma sembra molto difficile per quanto si è visto negli ultimi giorni. Stefania Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio domani mattina (ore 06.00 italiane) per affrontare l’abbordabile Turchia, poi sono previsti gli incroci con Svezia, Norvegia, Corea del Sud e Canada.

LA CRONACA DI ITALIA-SVIZZERA

La Svizzera parte forte e mette a segno due punti, ma l’Italia riesce a rispondere in maniera brillante e pareggia la situazione portando due stone a punto nel secondo end (2-2). Inizia così una partita fatta di botta e risposta: la skip Silvana Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Angela Romei si trovano costrette a inseguire il quartetto di Silvana Tirinzoni, le elvetiche segnano un punto e nella frazione successiva la nostra Nazionale risponde con la stessa moneta.

Si procede così per ben sei end, quando il tabellone recita 5-5 al termine dell’ottavo parziale. La Svizzera opera però la stoccata che indirizza l’incontro, mettendo a segno due punti che valgono il 7-5 in ingresso al decimo e ultimo end. L’Italia ha il vantaggio del martello, ma si fa imbrigliare nel castello di gioco delle rossocrociate, che addirittura rubano la mano in chiusura e vincono per 8-5 confermandosi al comando da imbattute.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Canada vs Turchia 8-3

Svizzera vs Italia 8-5

Scozia vs Lituania 9-2

Norvegia vs Cina 9-8

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svizzera 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Canada 5 vittorie (6 partite disputate)

2. Corea del Sud 5 vittorie (6 partite disputate)

4. Danimarca 4 vittorie (6 partite disputate)

4. Svezia 4 vittorie (6 partite disputate)

6. Norvegia 4 vittorie (7 partite disputate)

7. Cina 3 vittorie (6 partite disputate)

7. USA 3 vittorie (6 partite disputate)

9. Scozia 3 vittorie (7 partite disputate)

10. Giappone 2 vittorie (6 partite disputate)

11. Italia 2 vittorie (7 partite disputate)

12. Lituania 0 vittorie (7 partite disputate)

13. Turchia 0 vittorie (7 partite disputate)