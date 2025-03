Italia-Svizzera oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

Oggi martedì 18 marzo (alle ore 11.00) l’Italia affronterà la Svizzera ai Mondiali 2025 di curling femminile. Impegno di fuoco per la nostra Nazionale, che sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) incrocerà una delle sue principali bestie nere e una delle migliori formazioni dell’ultimo decennio, capace di vincere quattro titoli iridati consecutivi e seconde lo scorso anno dopo aver perso la finale contro il Canada. L’incrocio con Silvana Tirinzoni e compagne si è rivelato amaro anche agli ultimi Europei.

Il quartetto tricolore cercherà il grande colpaccio contro una delle pretendenti al trono, ma si preannuncia una sfida davvero complicata per Stefania Constantini e compagne che hanno bisogno di un successo per continuare a inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due si qualificano direttamente alle semifinali, quelle tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff). La Campionessa Olimpica di doppio misto sarà affiancata da Angela Romei, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match valido per i Mondiali 2025 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uijeongbu sono otto ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA MONDIALI CURLING OGGI

Martedì 18 marzo

Ore 11.00 Italia vs Svizzera – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.