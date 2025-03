Italia-Malta oggi in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming

L’Italia del calcio a 5 è pronta a tornare in campo per vivere un’altra serata del suo percorso di qualificazione agli Europei 2026 di futsal, quello relativo alla terza giornata del Gruppo 2.

Carmelo Musumeci e compagni, fra cui anche Alex Merlim, riceveranno Malta: squadra da non prendere sotto gamba, ma molto abbordabile; anche perché fin qui non ha messo a referto nessun punto incassando due sconfitte nette per 5-0 sia contro la Bielorussia sia contro la Finlandia. Obiettivo quindi per gli uomini del ct Salvo Samperi quello dei 3 punti.

Calcio d’inizio previsto al Pala Hockey di Reggio Emilia alle ore 20:00 di giovedì 6 marzo. La diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Vivo Azzurro TV. OA Sport vi fornirà la cronaca del match al termine dell’incontro per conoscere tutto quello che sarà successo nel match fra gli azzurri e i maltesi.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5

Giovedì 6 marzo

Ore 20:00 Italia-Malta – Diretta streaming su Vivo Azzurro TV

PROGRAMMA ITALIA-MALTA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta streaming: Vivo Azzurro TV