Calcio a 5: l’Italia sfida Malta per fare bottino pieno nelle qualificazioni

Dopo gli incontri inaugurali del mese di fine gennaio-inizio febbraio che hanno aperto il percorso di qualificazione agli Europei 2026 di futsal, per l’Italia del calcio a 5 è il momento di tornare in campo nel Girone 2.

Gli azzurri, capaci di rimediare al meglio al pareggio iniziale contro la Bielorussia con la vittoria esterna in casa della Finlandia, ora avranno la grande chance di fare bottino pieno nei due incontri consecutivi contro Malta provando a sfruttare intanto la chance del doppio incrocio tra bielorussi e finnici.

I maltesi, che verranno affrontati dagli uomini di Samperi il 6 marzo a Reggio Emilia e l’11 marzo in trasferta, sono i fanalini di coda della pool: sin qui hanno subito 10 gol non segnandone neanche uno.

Per l’Italia è una grossa chance, al termine di questi 80 minuti l’obiettivo è un solo: arrivare a 10 punti complessivi andando a “ingrassare” una differenza reti attualmente a +2. Musumeci, il rientrante Merlim e soci non dovranno sottovalutare le sfide in agenda cercando di mettere in campo tutta la loro tecnica e il carattere – misto a voglia di saper soffrire se sarà necessario – mostrato nel blitz avvenuto contro la Finlandia.

Samperi sta lavorando per trovare un’identità chiara, anche in vista del futuro, nel frattempo però c’è bisogno di risposte chiare ed autorevoli per far tornare l’Italia nel gotha continentale della disciplina.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Carlos Dalcin (Feldi Eboli), Gianluca Parisi (Sandro Abate);



Giocatori di movimento: Carmelo Musumeci (Meta Catania), Venancio Baldasso (Feldi Eboli), Murilo Schiochet (L84 Torino), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Michele Podda (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Alex Merlim (Sporting CP), Antonino Isgrò (Roma 1927), Antonio Molaro (Petrarca), Cristiano Fusari (Ecocity Genzano), Julio De Oliveira (Ecocity Genzano), Italo Rossetti (Braga), Alessio Saponara (Italservice Pesaro);

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente tecnico: Vanni Pedrini; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Preparatore atletico: Dario Pompa; Video analista: Sebastiano Giuffrida; Area tecnica: Piero Gialli; Medici: Alvise Clarioni e Carmelo Papotto; Fisioterapisti: Claudio Princiotta Spanò e Marco Fiore; Nutrizionista: Marco Rufolo.

LE DATE DEL GRUPPO 2

1a GIORNATA

Malta-Finlandia 0-5

Italia-Bielorussia 2-2

2a GIORNATA

Finlandia-Italia, 0-2

Bielorussia-Malta 5-0

3a GIORNATA

Italia-Malta, giovedì 6 marzo ore 20

Bielorussia-Finlandia, giovedì 6 marzo ore 17

4a GIORNATA

Finlandia-Bielorussia, domenica 9 marzo ore 18

Malta-Italia, martedì 11 marzo ore 19

5a GIORNATA

Finlandia-Malta, giovedì 10 aprile ore 18

Bielorussia-Italia, venerdì 11 aprile ore tbc

6a GIORNATA

Malta-Bielorussia, mercoledì 16 aprile ore 19

Italia-Finlandia, mercoledì 16 aprile ore tbc

CLASSIFICA GRUPPO 2

Bielorussia (+5) e Italia (+2) 4; Finlandia 3 (+3); Malta 0 (-10)*

*fra parentesi la differenza reti