Kazakistan-Italia oggi, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 23 settembre, la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il Kazakistan nel ritorno del playoff che mette in palio il pass per gli Europei 2026. Alla Jepke-Jak Hall di Astana (ore 16.30), impianto da 5.000 posti a sedere, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni e gli azzurri saranno chiamati a una super prestazione per piegare una delle compagini più forti del Vecchio Continente.

La squadra allenata da Salvo Samperi parte da una piccola condizione di vantaggio. La selezione del Bel Paese si è imposta di misura (2-1) a Fasano, nel match d’andata, e cercherà di difendere questo gol di margine nella sfida in trasferta. Non sarà semplice per le qualità dei rivali e le motivazioni che avranno davanti al proprio pubblico.

L’Italia potrà giocare nella consapevolezza di avere a disposizione due risultati su tre: la vittoria e il pareggio. In caso di sconfitta con una singola rete di scarto si procederà a due tempi supplementari da 5’ ciascuno. Nel caso in cui tale score permanesse, allora il tutto si deciderà ai calci di rigore. Se ci dovesse essere un ko con almeno due gol di scarto, gli azzurri risulterebbero eliminati.

La partita tra Kazakistan e Italia, valida per il playoff di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 16.30. Non è prevista la copertura in diretta tv e streaming, vi sarà la differita televisiva a partire dalle 19.25 su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale.

KAZAKISTAN-ITALIA OGGI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2026 CALCIO A 5

Mercoledì 24 settembre

Ore 16.30 Kazakistan vs Italia – Differita tv su RaiSport HD dalle 19.25.

PROGRAMMA KAZAKISTAN-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista; differita su RaiSport HD dalle 19.25.

Diretta streaming: non prevista; differita su RaiPlay dalle 19.25.

Diretta testuale: OA Sport