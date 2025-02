Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Vogliamo fare la storia. Ci attendono le tre partite più importanti della nostra storia”

Verso l’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2025 di calcio a 5 al femminile. L’Italia di Francesca Salvatore sogna una prima volta storica, sia per tutto il movimento planetario sia per le azzurre.

In un evento di lancio del torneo che consegnerà due dei pass iridati a disposizione, che l’Italia avrà il privilegio di organizzare a Montesilvano dal 19 al 22 marzo, in una pool che comprenderà Ungheria, Svezia e Portogallo, la ct Francesca Salvatore si è espressa toccando diversi temi.

“Arriviamo – racconta l’allenatrice dell’Italia – a un grande appuntamento con una grande attenzione da parte di tutte le componenti. Essere qui quest’oggi è la perfetta testimonianza di quanto detto: d’altronde, la riuscita di un evento passa dal lavoro all’unisono di tutte quante le parti chiamate in causa. Un evento di questa portata di respiro internazionale non può che far bene a tutto il movimento. Invito tutti a venire al Pala Roma a godersi uno spettacolo unico”.

Poi prosegue: “Essere qui è motivo di grande orgoglio personale. Pescara e Montesilvano sono la mia casa, ho dei ricordi straordinari del mio passato da giocatrice e da allenatrice di club. Sono sicura che il calore dell’Abruzzo si farà sentire: tornare qui con la Nazionale è speciale, soprattutto perché in ballo c’è l’appuntamento più importante della nostra storia. Saranno tre partite dense di significato ed emozioni e dovremo, io in primis, essere brave a gestirle concentrandoci sulle cose da fare“.

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP QUALIFYING – ELITE ROUND

GRUPPO A: Portogallo, ITALIA, Svezia, Ungheria; GRUPPO B: Spagna, Francia, Polonia, Finlandia.

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

1a giornata, mercoledì 19 marzo

Ungheria-Italia, ore 16

Portogallo-Svezia, ore 19

2a giornata, giovedì 20 marzo

Ungheria-Portogallo, ore 16

Italia-Svezia, ore 19

3a giornata, sabato 22 marzo

Svezia-Ungheria, ore 16

Italia-Portogallo, ore 19