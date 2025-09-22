Calcio a 5, Salvo Samperi: “Dobbiamo avere coraggio ed essere pronti alla battaglia”

È proprio il caso di dirlo: ultima chiamata per la Nazionale italiana di calcio a 5. La squadra allenata da Salvo Samperi è chiamata agli ultimi 40′ del proprio percorso di qualificazione agli Europei del 2026. Dopo il sofferto 2-1 a Fasano di giovedì scorso contro il Kazakistan, gli azzurri dovranno affrontare i rivali ad Astana nel ritorno del playoff che metterà in palio il pass per la fase finale della rassegna continentale.

Un gol da difendere contro una delle formazioni più forti a livello europeo. Alla Jepke-Jak Hall di Astana, impianto da 5.000 posti a sedere, ci si aspetta un clima piuttosto caldo. Il risultato in terra nostrana, darà la possibilità all’Italia di giocare su due risultati: la vittoria e il pareggio. In caso di sconfitta con una singola rete di scarto si procederà a due tempi supplementari da 5’ ciascuno. Nel caso in cui tale score permanesse, allora il tutto si deciderà ai calci di rigore. Se ci dovesse essere un ko con almeno due gol di scarto, gli azzurri risulterebbero eliminati.

“Dal punto di vista tattico abbiamo provato a lavorare sulle cose che non sono andate bene a Fasano: sappiamo di avere ampi margini di miglioramento. Per ciò che riguarda l’atteggiamento abbiamo chiesto ai ragazzi tanto coraggio, che credo sia la parola chiave di questa partita. Dobbiamo venire qui e giocare a testa alta, senza nessun tipo di paura, lottando e battagliando in mezzo al campo“, ha dichiarato il CT (fonte: FIGC).

Sugli avversari: “Me li aspetto ancora più forti, perché questi calciatori che rientrano alzano ulteriormente il loro livello tecnico. Dovremo essere bravi a sfruttare eventuali passaggi a vuoto a livello mentale e di intensità, tenendo la prima linea di pressione molto alta: è lì che si può decidere la partita. Il portiere Higuita? Non è facile lavorare sulle contromisure, perché è a tutti gli effetti un giocatore di movimento e ha soluzioni e passaggi che altri non hanno. A Fasano ne abbiamo limitato abbastanza le discese oltre metà campo rispetto a quanto è abituato, ma abbiamo comunque preparato altre situazioni difensive qualora dovessimo trovarci in difficoltà“.