Calcio a 5, i convocati dell’Italia per il doppio impegno contro Malta. Torna Merlim

Dopo aver ottenuto 4 punti nelle prime due partite del cammino di qualificazione verso gli Europei 2026 di calcio a 5, l’Italia del futsal è pronta a tornare in scena nel mese di marzo. Gli azzurri di Salvo Samperi saranno infatti protagonisti, nel Gruppo 2, di un doppio impegno contro Malta: prima in casa, giovedì 6 marzo alle ore 20 al Pala Hockey di Reggio Emilia, poi in trasferta, martedì 11 marzo alle ore 19 sull’isola vicina alla Sicilia.

Per gli appuntamenti in agenda, nei quali sarà fondamentale fare bottino pieno, lo staff tecnico italiano ha reso note le proprie convocazioni. Sono 17 i giocatori selezionati: 3 portieri e 14 di movimento. Fra lo spicca sicuramente il nome di Alex Merlim, che torna in nazionale dopo diverso tempo, in un gruppo che ritrova anche due estremi difensori come Carlos Dalcin e Gianluca Parisi.

Prima convocazione assoluta invece per il pivot Alessio Saponara, in forza all’Italservice Pesaro con 9 gol segnati nella Serie A di quest’anno. Di seguito l’elenco completo dei convocati e dello staff tecnico. Infondo anche il calendario del Gruppo 2 e l’attuale situazione di classifica.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Carlos Dalcin (Feldi Eboli), Gianluca Parisi (Sandro Abate);

Giocatori di movimento: Carmelo Musumeci (Meta Catania), Venancio Baldasso (Feldi Eboli), Murilo Schiochet (L84 Torino), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Michele Podda (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Alex Merlim (Sporting CP), Antonino Isgrò (Roma 1927), Antonio Molaro (Petrarca), Cristiano Fusari (Ecocity Genzano), Julio De Oliveira (Ecocity Genzano), Italo Rossetti (Braga), Alessio Saponara (Italservice Pesaro);

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente tecnico: Vanni Pedrini; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Preparatore atletico: Dario Pompa; Video analista: Sebastiano Giuffrida; Area tecnica: Piero Gialli; Medici: Alvise Clarioni e Carmelo Papotto; Fisioterapisti: Claudio Princiotta Spanò e Marco Fiore; Nutrizionista: Marco Rufolo

LE DATE DEL GRUPPO 2

1a GIORNATA

Malta-Finlandia 0-5

Italia-Bielorussia 2-2

2a GIORNATA

Finlandia-Italia, 0-2

Bielorussia-Malta 5-0

3a GIORNATA

Italia-Malta, giovedì 6 marzo ore 20

Bielorussia-Finlandia, giovedì 6 marzo ore 17

4a GIORNATA

Finlandia-Bielorussia, domenica 9 marzo ore 18

Malta-Italia, martedì 11 marzo ore 19

5a GIORNATA

Finlandia-Malta, giovedì 10 aprile ore 18

Bielorussia-Italia, venerdì 11 aprile ore tbc

6a GIORNATA

Malta-Bielorussia, mercoledì 16 aprile ore 19

Italia-Finlandia, mercoledì 16 aprile ore tbc

CLASSIFICA GRUPPO 2

Bielorussia (+5) e Italia (+2) 4; Finlandia 3 (+3); Malta 0 (-10)*

*fra parentesi la differenza reti