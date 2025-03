Irlanda-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

Dopo la seconda ed ultima settimana di pausa riprenderà oggi, sabato 8 marzo, alle ore 15.15, il Sei Nazioni 2025 di rugby: il primo match della quarta giornata vedrà affrontarsi all’Aviva Stadium di Dublino le compagini di Irlanda e Francia.

Dopo le prime tre giornate l’Irlanda guida in classifica con 14 punti, mentre la Francia insegue a quota 11. Ad approfittare dello scontro diretto potrebbe essere l’Inghilterra, terza a quota 10, che superando domani l’Italia potrebbe poi giocarsi il titolo all’ultima giornata.

Per il match della quarta giornata del Sei Nazioni 2025 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

Sabato 8 marzo – Aviva Stadium di Dublino

15.15 Irlanda-Francia – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.