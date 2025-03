Inghilterra-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20 2025: orario, programma, streaming

Dopo la seconda ed ultima settimana di pausa riprenderà oggi, venerdì 7 marzo, alle ore 20.45, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2025 di rugby: gli azzurrini, dopo aver battuto la Scozia in trasferta all’esordio, hanno perso in casa contro i pari età del Galles e della Francia nei due match interni giocato allo Stadio Monigo di Treviso, ed ora affronteranno l’Inghilterra al Recreation Ground.

Per il match della quarta giornata del Sei Nazioni Under 20 2025 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play Sport 1, Sky Go e NOW.

CALENDARIO SEI NAZIONI UNDER 20 2025

Venerdì 7 marzo – Recreation Ground

20.45 Inghilterra U20-Italia U20 – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SEI NAZIONI UNDER 20 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Sky Go e NOW.

FORMAZIONI INGHILTERRA-ITALIA UNDER 20

ITALIA U20

15 Roberto Fasti

14 Alessandro Drago

13 Edoardo Todaro

12 Jules Ducros

11 Malik Faissal

10 Pietro Celi

9 Matteo Bellotto

8 Giacomo Milano (capitano)

7 Nelson Casartelli

6 Carlo Antonio Bianchi

5 Enoch Opoku

4 Mattia Midena

3 Bruno Vallesi

2 Nicolò Michele Corvasce

1 Sergio Pelliccioli

A disposizione

16 Giacomo Casiraghi

17 Gioele Boccato

18 Nicola Bolognini

19 Pietro Melegari

20 Simone Fardin

21 Tommaso Redondi

22 Niccolò Beni

23 Federico Zanandrea