Rugby, in Serie A elite il Colorno ferma Padova e Mogliano batte Vicenza

Si sono disputati oggi gli ultimi due match della tredicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scesi Colorno e Petrarca Padova da un lato, e Mogliano e Vicenza dall’altro. Ecco come è andata.

Vittoria in rimonta per il Colorno che sorprende i campioni in carica del Petrarca Padova, che in Emilia sembrano poter chiudere il discorso andando sul 6-17, con le marcature di Destro e di Montilla, ma nell’ultima manciata di minuti arrivano le mete di Nisica e Galliano che ribaltano il risultato e danno la vittoria a Colorno per 20-17.

Nel derby veneto che completa il quadro del tredicesimo turno e regala la sfida in famiglia tra i cugini Umberto Casellato e Andrea Cavinato, tecnici rispettivamente di Mogliano Veneto Rugby e Rangers Vicenza, sono i provinciali trevigiani a conquistare la vittoria per 27-15.

Serie A Elite Maschile – XIII giornata

Rugby Viadana 1970 v Sitav Lyons 24-12

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 13-33

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia 22-10

HBS Colorno v Petrarca Rugby 20-17

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza 27-15

Serie A Elite Maschile – Classifica

Rugby Viadana 1970 punti 55; Femi-CZ Rovigo 51; Petrarca Rugby 46; Valorugby Emilia 42; Fiamme Oro Rugby 38; Mogliano Veneto Rugby e HBS Colorno 25; Rangers Vicenza e Sitav Lyons 19; Lazio Rugby 1927 5