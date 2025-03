Inghilterra-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2025: orario, formazioni, streaming

Inizia oggi, domenica 23 marzo, alle ore 16.00, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2025 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare l’Inghilterra nella sfida che si giocherà al LNER Community Stadium di York.

Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, alla prima assoluta alla guida delle azzurre nel Sei Nazioni, ha scelto la formazione che scenderà in campo: in prima linea ci saranno Turani, Gurioli e Seye, in seconda Fedrighi e Duca, ed in terza Veronese, Locatelli e Sgorbini.

In mediana spazio a Stefan (con i gradi di capitano) e Madia, mentre i centri saranno Rigoni e D’Incà, infine nel triangolo allargato partiranno Granzotto, Muzzo ed Ostuni Minuzzi. In panchina Franco, al rientro dall’infortunio al ginocchio, Vecchini, Stecca, Maris, Tounesi, Stevanin, Capomaggi e Bitonci.

Per il match della prima giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2025

Domenica 23 marzo – LNER Community Stadium di York

FORMAZIONI INGHILTERRA-ITALIA

Inghilterra: 15 Emma Sing, 14 Mia Venner, 13 Emily Scarratt, 12 Holly Aitchison, 11 Claudia Macdonald, 10 Helena Rowland, 9 Lucy Packer, 8 Maddie Feaunati, 7 Marlie Packer, 6 Zoe Aldcroft (Capitano), 5 Lilli Ives Campion, 4 Rosie Galligan, 3 Maud Muir, 2 Amy Cokayne, 1 Kelsey Clifford. A disposizione: 16 May Campbell, 17 Hannah Botterman, 18 Sarah Bern, 19 Abbie Ward, 20 Sadia Kabeya, 21 Flo Robinson, 22 Jade Shekells, 23 Ellie Kildunne.

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Alyssa D’Incà, 12 Beatrice Rigoni, 11 Francesca Granzotto, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan (Capitano), 8 Francesca Sgorbini, 7 Isabella Locatelli, 6 Beatrice Veronese, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Laura Gurioli, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Vittoria Vecchini, 17 Emanuela Stecca, 18 Gaia Maris, 19 Sara Tounesi, 20 Giada Franco, 21 Alia Bitonci, 22 Emma Stevanin, 23 Beatrice Capomaggi.