United Rugby Championship: doppio bonus a Durban per le Zebre. Lottano ma vincono gli Sharks

Si è appena conclusa a Durban, all’Hollywoodbets Kings Park, la sfida valevole per la tredicesima giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Sharks e le Zebre Parma. Una trasferta sulla carta durissima per la franchigia federale, contro la quarta forza attualmente del torneo, ma un match fondamentale per restare in scia alla zona playoff. Ecco come è andata.

Parte subito in salita il match per le Zebre Parma, con gli Sharks che spingono, obbligano due volte al fallo gli emiliani e dopo due minuti schiacciano, con la meta però annullata perché il giocatore era già uscito dal campo. Ma due minuti dopo, dall’ennesima ripartenza in ruck sulla linea di meta, è Kolisi ad allungarsi per il 7-0 iniziale. Soffre in mischia la squadra di Brunello e al 12’ fiammata degli Sharks con la palla a Julius che schiaccia per il 14-0. Reagiscono le Zebre, finalmente, e al 15’ calcetto al largo per Gesi che supera l’avversario e schiaccia per il 14-7.

Insistono gli ospiti, lottano nei 22 offensivi e al 23’ è Giacomo Ferrari ad allungarsi oltre e punteggio sul 14-14. L’ottimo momento per le Zebre continua e al 29’ fallo stupido di Mapimpi, che viene ammonito, e sulla piazzola Montemauri firma il 14-17. Ma proprio in inferiorità numerica giocano meglio gli Sharks e al 32’ da una maul si stacca Kolisi, non arriva il placcaggio e sorpasso sul 21-17. Insistono i sudafricani e al 36’ arriva la meta del bonus con Koch che schiaccia il 28-17 con cui si va al riposo.

Zebre Parma che entrano più convinte nella ripresa, mettono subito alle corde gli Sharks, sfruttano un paio di errori dei sudafricani e al 46’ è una gara di corsa velocissima quella che vince Prisciantelli che schiaccia il 28-24. Al 50’ azione folle. Intercetto delle Zebre che provano un contrattacco, calcio lungo dove il difensore è in vantaggio, ma il giocatore si infortuna correndo e si buttano in più giocatori in area con Prisciantelli che schiaccia per il 28-31 e bonus offensivo. Al 55’ altra palla rubata in difesa dalle Zebre, calcio di Prisciantelli che trova un clamoroso 50/22 e ospiti di nuovo in attacco, ma il drop tentato non va tra i pali.

Si lotta punto a punto quando si entra nell’ultimo quarto e al 63’ un’infrazione degli Sharks rimanda Montemauri sulla piazzola per il 28-34. Tornano a spingere i padroni di casa, soffrono le Zebre Parma in difesa, commettono diversi falli – soprattutto in mischia – e arriva il cartellino giallo per Hasa. Ma regge la difesa delle Zebre, anche se gli Sharks sono a un passo e al 75’ arriva la meta di Hooker. Va sulla piazzola Hendrikse e sorpasso sul 35-34. Chance in attacco per la squadra di Brunello, ma ennesima touche persa e perdono le Zebre. Dopo un’ottima partita, due punti di bonus, ma le rimesse sono costate la vittoria.