Rugby, in Serie A elite colpo Colorno a Viadana. Vincono Fiamme Oro e Valorugby

Si sono disputati oggi tre match della quindicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. In particolare spiccava la sfida tra il Viadana e il Colorno, mentre Valorugby Emilia e Fiamme Oro si affrontavano a distanza nella corsa per l’ultimo posto playoff. Ecco come è andata.

Sconfitta a sorpresa questo pomeriggio per la prima della classe, il Viadana, che di fronte al proprio pubblico cede al Colorno 24 a 22, pagando l’indisciplina con due gialli (Sauza e Mignucci) e un rosso per Oubina. Negli altri le Fiamme Oro superano la formazione dei Lyons 32 a 19 conquistando il punto di bonus e si portano a 48 punti scavalcando il Petrarca, atteso domani al Battaglini di Rovigo. Terza posizione che condividono con il Valorugby che quest’oggi ha conquistato 4 punti superando a Vicenza i Rangers 11 a 6.

SERIE A ELITE – QUINDICESIMA GIORNATA

Viadana v Colorno 22-24

Fiamme Oro v Lyons Piacenza 32-19

Rangers Vicenza v Valorugby Emilia 6-11

Mogliano Veneto v Lazio

Rovigo v Petrarca Padova

SERIE A ELITE – CLASSIFICA

Rugby Viadana 1970 punti 61; Femi-CZ Rovigo 56; Valorugby Emilia, Fiamme Oro Rugby 48; HBS Colorno 34; Mogliano Veneto Rugby 29; Rangers Vicenza 20; Sitav Lyons 19; Lazio Rugby 1927 7