United Rugby Championship, il Benetton supera per 21-18 l’Edimburgo a Monigo

Allo Stadio Monigo di Treviso arriva una sofferta vittoria del Benetton, che nel 13° turno della stagione regolare dello United Rugby Championship 2024-2025 supera gli scozzesi dell’Edimburgo con lo score di 21-18, per un successo che consegna 4 punti ai padroni di casa ed il bonus difensivo agli ospiti.

Nel primo tempo i trevigiani passano in vantaggio col piazzato di Umaga al 6′, ma gli ospiti ribaltano il punteggio già al 17′ con la meta di McCann trasformata da Thompson. Gli scozzesi al 19′ restano in inferiorità numerica per 10′ a causa del giallo rimediato da Muncaster, ma i veneti non ne approfittano. Appena tornati in 15 contro 15, invece, è ancora l’Edimburgo ad allungare, al 29′, con la punizione di Thompson per il 3-10. Finale di frazione scoppiettante, con il Benetton che prima accorcia con il piazzato di Umaga al 36′, poi firma il sorpasso con la meta non trasformata di Mendy al 39′, che vale l’11-10 all’intervallo.

Nella ripresa l’Edimburgo torna a condurre con il piazzato di Thompson al 43′, poi si porta a distanza di break al 48′ con la meta non trasformata di Ashman, ma al 62′ i veneti replicano con la marcatura di Odogwu, anche se non arriva la conversione che sarebbe valsa il pareggio. Il Benetton spinge alla ricerca della vittoria, ed al 75′ gli scozzesi restano definitivamente in 14 contro 15 per il rosso comminato a Tuipulotu: i trevigiani questa volta sfruttano la superiorità numerica ed al 78′ sfondano con Izekor, che sigla la meta che consegna la vittoria al Benetton per 21-18.