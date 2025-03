Inghilterra-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, formazioni, streaming

Prosegue oggi, domenica 9 marzo, alle ore 16.00, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2025 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare l’Inghilterra nella sfida che si giocherà all’Allianz Stadium di Twickenham.

Il CT dell’Italia, Gonzalo Quesada, opera sei cambi nel XV iniziale rispetto alla sconfitta interna patita contro la Francia: titolare Matt Gallagher, mentre Ange Capuozzo giocherà estremo, con Tommaso Allan in panchina. Schierati dal 1′, invece, Stephen Varney ed il rientrante Monty Ioane.

Per il match della quarta giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby la diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

Domenica 9 marzo – Allianz Stadium di Twickenham

16.00 Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI INGHILTERRA-ITALIA

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Tommy Freeman, 13 Ollie Lawrence, 12 Fraser Dingwall, 11 Ollie Sleightholme, 10 Fin Smith, 9 Alex Mitchell, 8 Tom Willis, 7 Ben Earl, 6 Tom Curry, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje (capitano), 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge. A disposizione: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Fin Baxter, 18 Joe Heyes, 19 Ted Hill, 20 Chandler Cunningham-South, 21 Ben Curry, 22 Jack van Poortvliet, 23 Marcus Smith.

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Monty Ioane, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Matt Gallagher, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (capitano), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Simone Ferrari, 19 Riccardo Favretto, 20 Manuel Zuliani, 21 Lorenzo Cannone, 22 Martin Page-Relo, 23 Tommaso Allan.