Sei Nazioni 2025: la Francia espugna Dublino e tutto si deciderà all’ultimo turno

Si è appena conclusa all’Aviva Stadium di Dublino la sfida valevole per la quarta giornata del Sei Nazioni e in campo sono scesi i padroni di casa dell’Irlanda e la Francia. Era il big match più atteso sin dalla vigilia del torneo e, come prevedibile, era anche uno scontro diretto per il titolo. Con i Bleus spalle al muro, mentre gli irlandesi sognavano di chiudere la pratica Sei Nazioni con 80 minuti d’anticipo. E a vincere è la Francia, che domina nella ripresa, ma non senza polemiche per una meta da annullare nel momento clou del match.

Avvio molto equilibrato, ma con una Francia molto fallosa e Irlanda che può guadagnare territorio, andare vicino all’area di meta, ma Doris viene tenuto alto e nulla di fatto. Al 10’ ennesimo fallo transalpino, Prendergast va sulla piazzola ma colpisce il palo da posizione non impossibile. Francesi troppo fallosi, domina l’Irlanda, ma al 14’ rischia grosso con un intercetto che manda Dupont in meta, ma il Tmo annulla per due evidenti in avanti sull’intercetto. Ma dopo 20 minuti di dominio irlandese, al 20’ arriva un fallo evitabile di Joe McCarthy su un giocatore senza palle e cartellino giallo.

E basta una sola azione alla Francia per marcare i primi punti e lo fa con il solito Louis Bielle-Biarrey su assist del solito Antoine Dupont e Bleus avanti 0-5. Irlanda che soffre l’inferiorità ed è stata colpita dalla meta subita dopo aver dominato per un intero quarto. Al 29’ un colpo devastante per la Francia. Infortunio al ginocchio per Dupont, costretto a uscire e con un solo trequarti in panchina per Galthié situazione difficilissima. Prova a reagire l’Irlanda e al 34’ ancora l’indisciplina manda Prendergast sulla piazzola, questa volta non sbaglia e punteggio sul 3-5. Subito dopo velo evitabile dei padroni di casa e Thomas Ramos va al piede per il 3-8. Finale di tempo confuso, francesi molto nevrotici, e ne approfitta l’Irlanda, con Prendergast che trova i pali da metà campo, e si va al riposo con la Francia sul +2.

Parte forte l’Irlanda a inizio ripresa e al 43’ da una maul avanzante è Dan Sheehan a staccarsi e schiacciare per il 13-8 per l’Irlanda. E quando sembra che il match possa diventare in controllo per l’Irlanda ecco la reazione della Francia che al 47’ va in meta con Paul Boudehent per il 13-15, nonostante un palese fallo di Flament che doveva annullare la meta. A peggiorare le cose per l’Irlanda il cartellino giallo a Calvin Nash per placcaggio alto. E al 51’ altra meta per la Francia, con il solito Louis Bielle-Biarrey che calcia per se stesso e schiaccia in meta per il 13-22. Irlanda in ginocchio e al 56’ Ramos va sulla piazzola per il 13-25. E il colpo del ko arriva al 59’, quando si allunga e schiaccia Oscar Jegou per la meta del bonus e del 13-32 che chiude virtualmente i giochi.

Ultimo quarto che diventa, così, garbage time e per le statistiche arriva il piazzato di Ramos al 67’, cartellino giallo a Cros, mete di Penaud, Healy e Conan per il 27-42 finale. Classifica che, così, vede la Francia balzare al primo posto con 16 punti, Irlanda seconda con 14 e Inghilterra a 10, aspettando l’Italia domani. Tutto si deciderà tra una settimana, ma Francia che a questo punto ha quasi le mani sul titolo 2025.

IRLANDA – FRANCA 27-42

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Jamie Osborne, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 Calvin Nash, 10 Sam Prendergast, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 Tadhg Beirne, 4 Joe McCarthy, 3 Finlay Bealham, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter

In panchina: 16 Rob Herring, 17 Cian Healy, 18 Thomas Clarkson, 19 James Ryan, 20 Jack Conan, 21 Ryan Baird, 22 Conor Murray, 23 Jack Crowley

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Pierre-Louis Barassi, 12 Yoram Moefana, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Paul Boudehent, 6 Francois Cros, 5 Mickaël Guillard, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Jean-Baptiste Gros

In panchina: 16 Julien Marchand, 17 Cyril Baille, 18 Dorian Aldegheri, 19 Emmanuel Meafou, 20 Hugo Auradou, 21 Oscar Jegou, 22 Anthony Jelonch, 23 Maxime Lucu

Marcatori: 22’ m. Bielle-Biarrey, 35’ cp. Prendergast, 36’ cp. Ramos, 40’ cp. Prendergast, 43’ m. Sheehan tr. Prendergast, 47’ m. Boudehent tr. Ramos, 51’ m. Bielle-Biarrey tr. Ramos, 56’ cp. Ramos, 59’ m. Jegou tr. Ramos, 67’ cp. Ramos, 75′ m. Penaud tr. Ramos, 78′ m. Healy tr. Prendergast, 80′ m. Conan tr. Prendergast